Zbog ozbiljnih komplikacija sa silikonskim implantom starleta Anđela Veštica moraće da ode na još jednu operaciju grudi.

Bivša učesnica rijalitija Anđela Veštica, koja je nedavno imala i trovanje hranom, nikada nije krila da je uložila hiljade evra u estetsku hirurgiju kako bi potpuno promenila izgled.

Do sada je četiri puta operisala grudi, ugradila implante u zadnjicu i radila lipofilling, prenos sopstvenog masnog tkiva. Iako je ranije izjavila da je završila sa korekcijama, ovoga puta prinuđena je da ponovo ode pod nož, ali isključivo iz zdravstvenih razloga.

Anđela Veštica

- Nisam imala u planu da povećavam ni grudi, ni zadnjicu. Međutim, skoro sam na magnetnoj rezonanci otkrila da mi je pukao levi implant i moram da ih menjam. Imam i kapsularnu kontrakturu... - navela je Anđela Veštica.

"Nadam se da ce ovog puta biti sve okej"

Kako je otkrila, operacija je čeka idućeg meseca, a ona se nada da će sve proći bez komplikacija.

- Nadam se da ce ovog puta biti sve okej i da se neću provesti loše kao poslednja dva puta kada sam operisala zadnjicu - zaključila je starleta.

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