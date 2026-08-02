Zbog ozbiljnih komplikacija sa silikonskim implantom starleta Anđela Veštica moraće da ode na još jednu operaciju grudi.

Bivša učesnica rijalitija Anđela Veštica, koja je nedavno imala i trovanje hranom, nikada nije krila da je uložila hiljade evra u estetsku hirurgiju kako bi potpuno promenila izgled.

Do sada je četiri puta operisala grudi, ugradila implante u zadnjicu i radila lipofilling, prenos sopstvenog masnog tkiva. Iako je ranije izjavila da je završila sa korekcijama, ovoga puta prinuđena je da ponovo ode pod nož, ali isključivo iz zdravstvenih razloga.

- Nisam imala u planu da povećavam ni grudi, ni zadnjicu. Međutim, skoro sam na magnetnoj rezonanci otkrila da mi je pukao levi implant i moram da ih menjam. Imam i kapsularnu kontrakturu... - navela je Anđela Veštica.

"Nadam se da ce ovog puta biti sve okej"

Kako je otkrila, operacija je čeka idućeg meseca, a ona se nada da će sve proći bez komplikacija.

- Nadam se da ce ovog puta biti sve okej i da se neću provesti loše kao poslednja dva puta kada sam operisala zadnjicu - zaključila je starleta.

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