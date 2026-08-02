Nakon haosa koji su izbili u petak tokom prvog koncerta Dina Merlina na Koševu u Sarajevu, kao i malverzacija sa nekoliko hiljada karata, oglasila se i žena koja nije uspela da uđe na stadion.

Ona je ispod videa, na kom je prikazano kako preprodavci prodaju lažne karate na Baščaršiji, napisala da se sprema tužba protiv Merlina i organizatora koncerta, navodeći pri tome da je reč o pevačevoj firmi.

Kako je navela, ona je kartu svoju kupila kod zvaničnog distributera, ali je opet izvisila.

- Kupila sam četiri karte na platou Skenderija od zvaničnog distributera firme Adriaticket, koja je u vlasništvu Merlinovog menadžera. Došle smo tri sata pre koncerta, čekale u redu, prošle kapiju, međutim ostale smo sa još par hiljada ljudi pred ulazom za parter 1, jer je stadion bio prepun i kapije su zatvorili, a on je počeo da peva u 21:15. Tada se desio onaj snimak kako vičemo "Dino, lopove", što se čulo i unutra, i on je čuo, i ima snimak kako skida slušalicu, osluškuje i samo se nasmejao. Zato, naš dobri adžija, ide ti kolektivna tužba za naknadu troškova i molim sve koji ovo čitaju, a prevareni su tu noć, da se pridruže grupi na Fejsbuku "Kolektivna tužba protiv Dine Merlina i Adriaticket firme"", napisala je jedna žena u komentar, pa dodala:

"Dinina firma Magaza je organizator. Sve informacije su dostupne javno i mogu se izguglati."

Podsetimo, prvi koncert Dina Merlina na Koševu obeležile su velike gužve i nezadovoljstvo dela publike. Brojni posetioci tvrdili su da, iako su imali kupljene ulaznice, nisu uspeli da uđu na stadion, nakon čega su neki negodovali i uzvikivali "Dino, lopove".

Nakon toga su se oglasili i organizatori.

"Povodom situacije u kojoj jedan deo publike s važećim ulaznicama za parter u petak 31.7.2026. godine, nažalost, nije uspeo pravovremeno ući na stadion, obaveštavamo publiku o rešenjima kojima ćemo omogućiti svim kupcima ulaznica za sektor partera da u potpunosti uživaju u spektaklu Dine Merlina na stadionu Koševo. Svim posetiocima koji u petak nisu uspeli pravovremeno ući u sektor partera biće omogućeno korišćenje njihovih ulaznica za koncert u nedelju, 2. augusta. Isti samo trebaju svoju ulaznicu poslati na email info@adriaticket.ba do 20:00 sati večeras (1.8.) kako bi im se produžila valjanost za isti sektor (parter) za koncert u nedjelju, 2. augusta", naveli su iz Adriaticket tima.

Alo/Telegraf

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