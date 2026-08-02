Vučić je tokom obraćanja govorio o ratu i kako utiče na probleme sa akontacijama nafte.

- Bezbroj problema sa akontacijama nafte, velika bi vest bila ovo oko Irana, istrpećemo i bezbroj ekonomskih problema i ponovno zaustavljanje rafinerije ne daj bože, nadam se da neće biti potrebno. Sve ćemo mi to parama, finansijski, ekonomski da izdržimo, ali ne možete da izdržite ako akontacije nastave da rastu. Nema nafte ne možete da kupite, nema dizela u stvari. Pola rafinerija ne radi. U Rusiji Ukrajinci uništavaju skoro sve rafinerije, Rusi uništavaju u Odesi, obalama Crnog mora... sve rafinerije, negde to mora da se vidi. Nisu te rafinerije pravljene da bi to stajalo negde u magacinima nego za tržište. I na tržištu se to vidi i akontacija cena odoše u nebesa. Imate problem finansijski, sa snabdevanjem... Mi radimo ono što možemo i stvarno se borimo i trudimo i hoću ljudima da odam priznanje... Ali i tada će nam pomoći naša snažna ekonomija i finansijski jastuci koje smo obezbedili, drugačije ne bismo preživeli. Ljudi ne moraju još da brinu kad dođe vreme za brigu ja ću da ih obavestim. Znaju ljudi da uvek govorimo istinu - rekao je Vučić.

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