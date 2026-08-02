Supruga voditelja Ognjena Amidžića, Mina, odgovarala je na brojna pitanja putem društvene mreže Instagram, gde su joj radoznali pratioci postavljali i ona najintimnija.

"Da li je dadilja Filipinka i iskustvo sa njom?", glasilo je jedno od pitanja, budući da je Mina mama dvoje mališana sina Peruna i nedavno rođene ćerke Lole.

- Jeste, pomaže nam u kući i oko Lole. Proces oko papirologije zahteva priličan angažman, ali se ispostavila kao dobra odluka - bila je iskrena Mina Amidžić.

Podsećanja radi, nedavno su domaći paparaci uslikali na aerodromu upravo dadilju iz dalekih Filipina koja zajedno sa Ognjenom, Minom i decom odlazi na more avionom, kako bi deo obaveza oko dece upravo preuzela i malo mami Mini olakšala letovanje.

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