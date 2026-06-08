Jovana Jeremić svojevremeno je govorila o svom načinu života i tom prilikom otkrila u kakvom se stanju nalazi njeno telo.

Kako je tada istakla, smatra da ima idealnu težinu, a pored toga je otkrila i koliko je visoka.

- Jovana Jeremić, 32 godine, 163cm-53kg. Nikada nisam bolje izgledala. Slika je bez grama fotošopa. Dovela sam telo do savršenstva - napisala je Jovana, a komentari su samo pljuštali:

– "Bomba", "Džepna venera", "Sitna, a dinamitna", "Prezgodna" samo su neki od komentara koji su usledili.

"Bila sam ljubavnica"

Voditeljka Jovana Jeremić neretko komentariše muško-ženske odnose i naglašava da žene treba da budu muškarcu na prvom mestu.

Međutim, sada je priznala da se i njoj dogodilo da bude sa zauzetim muškarcem, te šokirala javnost.

- Svako ima pravo jednom da bude ljubavnica. Da, ja sam bila ljubavnica, sve smo bile u nekom trenutku. Ali ti ne znaš zašto je neko bio. Možda je taj čovek lagao tu devojku. Nećemo da govorimo o tim devojkama koje su izmanipulisane. Kad si bila jednom ljubavnica i naučila lekciju, nemaš pravo to da budeš drugi put - rekla je Jovana Jeremić, ali se tu nije zaustavila.

- Ima onih koje se time bave, e ja o tim ljubavnicama pričam. I da, te pljujem najstrašnije. Takve kojima je to zanimanje bih spalila na lomači - rekla je Jovana u emisiji "Minsko polje".

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