Voditeljka Jovana Jeremić i njen kolega novinar Boža Dobriša sastali su se u jednom trenutku u studiju, te je situacija bila na trenutke napeta, kada ga je ona ispitivala zbog toga što je saznala šta joj je pričao iza leđa.

Scena koju je Jovana napravila i danas se prepričava, a sve se odigralo nakon što je do voditeljke "došao" trač, da je Boža ne podnosi, te je sve morala da reši pred kamerama.

- Zašto ti mene nisi voleo? Zašto si me ogovarao i svašta ružno pričao o meni? Zašto me nikada nisi ugostio ni na jednoj jahti - nizala je Jovana pitanja, a Božo je odgovarao:

-Zbog toga što ti ne želiš da radiš na tim jahtama ono što one žele da rade, neke druge žene. Hoćeš da budeš kao ona poznata pevačica za koju se zna šta je na jahtama radila?!

Situacija je na trenutak bila vrlo napeta, a Jovana je na kraju ipak popustila, pa je sve okrenula na šalu.

Objavila vreli selfi iz stana

Inače, Jovana je nedavno na Instagramu objavila fotografiju na kojoj se vidi kako pozira u izazovnoj haljinici, a svi su se pitali da li na sebi uopšte ima donji veš.

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