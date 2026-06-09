Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, odnosno Uprave saobraćajne policije, tokom sedmodnevne pojačane kontrole saobraćaja kontrolisali su više od 8.750 vozača dvotočkaša i evidentirali ukupno 2.707 prekršaja.

Akcija je sprovedena od 1. do 7. juna u okviru međunarodne kampanje koju je organizovala organizacija ROADPOL, evropska mreža saobraćajnih policija, a obuhvatila je 34 evropske države.

Najveći broj sankcionisanih učesnika u saobraćaju bili su biciklisti, kojima je izrečeno 1.147 kazni. Vozači motocikala počinili su 689 prekršaja, vozači mopeda 566, dok su vozači lakih električnih vozila evidentirani sa 302 prekršaja.

Zbog nekorišćenja zaštitne kacige sankcionisano je 500 vozača dvotočkaša, dok je 201 vozač isključen iz saobraćaja zbog upravljanja vozilom pod dejstvom alkohola. Među njima je bilo čak 148 biciklista.

Saobraćajna policija isključila je iz saobraćaja i 137 vozača koji su upravljali motociklom ili mopedom bez odgovarajuće vozačke dozvole, dok je 129 motocikala i mopeda uklonjeno iz saobraćaja zbog neregistrovanosti.

Iz MUP-a poručuju da će, s obzirom na očekivano povećano prisustvo dvotočkaša tokom letnjih meseci, pojačane kontrole biti nastavljene kako bi se unapredila bezbednost vozača dvotočkaša, ali i svih ostalih učesnika u saobraćaju.