Jovana Jeremić je po struci je diplomirani pravnik, a diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Osnovne studije je završila sa visokim prosekom 9,34, dok je master studije, koje je završila 2014. godine, krunisala prosekom 9,25.

Prisećajući se studentskih dana dok je pokazivala diplomu sa osnovnih studija, voditeljka Jovana Jeremić je izjavila: "Koliko uspomena bude ove diplome, koliko je suza, bubuljica i znojenja bilo".

Ona je tom prilikom istakla da voli da nervira „kvazi intelektualce” koji imaju diplome privatnih fakulteta, a kojih je sramota da to priznaju.

- Prva sam koja maše diplomom državnog fakulteta i mahaću do smrti, mahali bi i oni kad bi imali sa čim. U tome je problem, ne maše se privatnim fakultetom, nego samo državnim - oštro je poručila Jovana Jeremić.

"Bila sam ljubavnica"

Voditeljka Jovana Jeremić neretko komentariše muško-ženske odnose i naglašava da žene treba da budu muškarcu na prvom mestu.

Međutim, sada je priznala da se i njoj dogodilo da bude sa zauzetim muškarcem, te šokirala javnost.

- Svako ima pravo jednom da bude ljubavnica. Da, ja sam bila ljubavnica, sve smo bile u nekom trenutku. Ali ti ne znaš zašto je neko bio. Možda je taj čovek lagao tu devojku. Nećemo da govorimo o tim devojkama koje su izmanipulisane. Kad si bila jednom ljubavnica i naučila lekciju, nemaš pravo to da budeš drugi put - rekla je Jovana Jeremić, ali se tu nije zaustavila.

- Ima onih koje se time bave, e ja o tim ljubavnicama pričam. I da, te pljujem najstrašnije. Takve kojima je to zanimanje bih spalila na lomači - rekla je Jovana u emisiji "Minsko polje".

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