Ruška Jakić nedavno je komentarisala koleginice sa televizije, te šokirala tvrdnjama da se 90 odsto voditeljki bavi najstarijim zanatom.

U svom obraćanju nije štedela ni Jovanu Jeremić.

- Bavim se televizijom, a 90 odsto ljudi ne znam, to je u ovom poslu grozno. Kad sam prešla da radim na RTS, išla sam kod Branke Špiček, čuvene radio voditeljke, gde smo učili kako se izgovaraju rečenice, slogovi i slova. Danas mrmljaju kad čitaju vesti, to je nedopustivo - objasnila je Ruška Jakić, pa nastavila:

- Oko 90 odsto tih čuvenih elitnih da ne kažem šta, šta one rade, one prodaju svoje telo za novac i pokušavaju da se uvale na neke televizije da budu zvezde padalice. Što ja toliko trajem? Iza mene nikada nije stajao ni uspešan muž, ni političar, nikad nisam preko kreveta ništa, ja sam vodila ljubav samo iz ljubavi - otvoreno je ispričala.