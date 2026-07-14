Jovana Jeremić je odrasla u Ljigu gde je završila osnovnu i srednju školu, a njena porodična kuća i kafanu koju su roditelji držali nalazi se tik uz Ibarsku magistralu.

Neretko sa ponosom govori o svom poreklu, na koje se i pozvala ovog puta nakon prozivki koje je dobila u Jutarnjem programu.

Jovana se tokom emisije u jednom trenutku okrenula ka kameri gde se obratila ljudima koji je ogovaraju.

- Ne kažu džabe za mene da sam "riba sa ibarske", moram ja da opravdam taj nadimak za sve one koji me mnogo vole, koji komentarišu kada me nema. Pokazaće vama riba sa Ibarske sve, samo polako - rekla je voditeljka.

Ognjen progovorio o Jovani

Voditelj "Pinkovih zvezda" Ognjen Amidžić je na kraju sezone ovog muzičkog takmičenja progovorio o nastavku i narednom ciklusu.

Na iznenađenje brojnih ljubitelja ovog programa Ognjen je nagovestio velike promene u narednoj sezoni.

- Biće mnogo promena što se tiče pravila, ali očekujem dosta osveženja. Ne znam za žiri, nemam takve informacije, mislim da će ostati isti sastav. Mislim da je to super, Dragomir Despić Desingerica je predstavnik nove generacije, njegov fazon, stil i rečnik su drugačiji, a to je Zorici Brunclik potpuno strano - rekao je on.

Kako se u poslednje vreme aktivno priča o dolasku Jovane Jeremić u ovaj format, svoj komentar je dao i Ognjen.

- Što se mene tiče, nema problema, ako bi imala šta da radi u ovoj postavci, okej. Ipak žiri treba da ostane strogo iz sveta muzike kako bi to dalo određeni kredibilitet takmičenju - rekao nam je Amidžić.

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