Pevačica Snežana Đurišić danas proslavlja rođendan. Rođena je 6. juna 1959. godine, te je tim povodom napunila 67 godina.

Ovaj poseban dan obeležen je čestitkama porodice, prijatelja i saradnika, koji joj se obraćaju kako privatno, tako i putem društvenih mreža.

Među onima koji su joj uputili čestitku našao se i fotograf Dejan Milićević, koji je objavio kolaž njenih fotografija, čiji je autor upravo on.

Na njemu se vidi pevačica u različitim izdanjima i fazama svoje karijere.

-Hvala, Deki - napisala je Snežana, koja će rođendan proslaviti u krugu najbližih.

Čestitke su joj uputili i kandidati emisije "Zvezde Granda", gde je dugogodišnja mentorka, što ju je posebno obradovalo.

Podsetimo, nedavno je rođendan proslavio i njen partner Vanja Milošević, kome je pevačica tada uputila javnu čestitku uz zajedničku fotografiju.

Završila u udžbeniku za osnovnu školu

Takođe je pre izvesnog vremena dobila i posebno priznanje kada su njena fotografija i detalji iz karijere uvršteni u udžbenik za muzičku kulturu za osmi razred osnovne škole.

Tada je istakla da je na to izuzetno ponosna i da ovo priznanje doživljava kao jedno od najposebnijih u svojoj karijeri.

-Malo je reći da sam počastvovana, zaista. Od svih priznanja i nagrada koje sam dobila tokom karijere, ovo mi je jedno od najdražih, jer se odnosi na mlade ljude koji su na pragu odraslog doba i predstavljaju našu budućnost. Posebno mi znači što se time neguje tradicija i prenose vrednosti na nove generacije, sada i uz institucionalnu podršku - izjavila je Snežana.