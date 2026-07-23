Porodica Živojinović danas ima veliki povod za slavlje! Nekadašnji uspešni teniser Slobodan Boba Živojinović proslavlja rođendan, a tim povodom u njihovom domu vlada slavljenička atmosfera, što su podelili i na društvenim mrežama.

Brena je podelila zajedničke fotografije sa suprugom Bobom, pokazavši još jednom koliko je njihova ljubav jaka i stabilna i nakon toliko godina zajedničkog života.

-Srećan rođendan, ljubavi - napisala je pevačica uz objavu.

Mnogi ne znaju da je Boba mlađi od Brene

Inače, Lepa Brena i Slobodan Boba Živojinović važe za jedan od najskladnijih parova na domaćoj javnoj sceni. Ipak, iako je njihov život decenijama pod lupom javnosti, mnogi i dalje ne znaju zanimljiv detalj o njihovom odnosu, činjenicu da je pevačica starija od svog supruga.

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