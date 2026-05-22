Pevačica Snežana Đurišić javno se obratila svom dugogodišnjem partneru Vanji Miloševiću, koji danas proslavlja rođendan.

Tom prilikom, Snežana mu je čestitala javno putem Instagrama, gde je na storiju objavila njihovu zajedničku fotografiju u opuštenom izdanju.

Uz objavu je dodala nekoliko srca, kao i numeru Zdravka Čolića "Rođendanska".

Posvetila mu posebnu pesmu

Podsetimo, Snežana je pesmu "Moj genije" posvetila upravo svom partneru Vanji, koji joj je, kako ističe, najveća podrška.

- Jeste ta pesma posvećena Vanji, naravno da je posvećujem i svima koji slušaju i vole ono što ja radim. Većina mojih kolega i koleginica ne doživljava tako pesmu. Desilo se na primer da u momentu kada mi je bilo teško do mene dođe pesma "Kako da se pomirim sa tim?" i to me je tada pomerilo. U principu ne doživljavam pesme tako lično, ne pronalazim se u njima, mada bih mogla. Svako od nas voli, svađa se, ljubi i rastaje se, život se živi. Veliki procenat dešavanja u životu poznat je svima nama - zaključila je Đurišićka svojevremeno.