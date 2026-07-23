Sin čuvenog pevača Halida Bešlića, Dino Bešlić iza sebe je ostavio težak period kada je u kratkom roku ostao bez oba roditelja, a sada posle dužeg vremena ima razloga za slavlje.

Naime, Dinovoj deci je danas 12. rođendan, a on im se javno obratio i čestitao im dirljivim rečima uz nekoliko porodičnih fotografija.

- Danas je mojim bebama 12. rođendan. Da ste mi živi, zdravi i srećni puno godina - napisao je Dino, a usledile su čestitke.

Sejda umrla u junu

Porodica i najbliži prijatelji okupili su se 4. juna na Gradskom groblju Bare kako bi se oprostili od Sejde Bešlić, supruge pokojnog pevača Halida Bešlića.

Najpotresniji trenutak usledio je kada je na groblje dovezen sanduk sa njenim telom.

Njen sin, Dino Bešlić, nije mogao da zadrži suze i potpuno se slomio od bola. Skrhan tugom, seo je pored vozila sa majčinim telom i neutešno plakao.

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