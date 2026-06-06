Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski saopštio je da su tokom noći ukrajinske bespilotne letelice izvele napade na vojne i energetske ciljeve na teritoriji Rusije, uključujući arsenale Ratne mornarice u oblasti Sankt Peterburga i naftnu bazu u Krasnodarskom kraju.

Prema njegovim rečima, ukrajinski dronovi prešli su skoro 1.000 kilometara kako bi pogodili vojne objekte u regionu Sankt Peterburga, uključujući i bazu u Kronštatu.

– Tokom noći naši dronovi prešli su oko hiljadu kilometara do regiona Sankt Peterburga, do arsenala ratne mornarice neprijatelja i baze u Kronštatu. Naše dalekometne sankcije pogodile su i naftnu bazu u Krasnodarskom kraju – naveo je Zelenski.

Ukrajinski lider istakao je da je operacija rezultat koordinisanog delovanja Oružanih snaga Ukrajine, Službe bezbednosti Ukrajine i Glavne obaveštajne uprave.

Zelenski je naglasio da se udari na rusku teritoriju izvode kao odgovor na, kako je naveo, nastavak rata koji vodi Moskva.

– Ruski lider želi rat. Zato deluju ukrajinske sankcije protiv ove agresije – poručio je predsednik Ukrajine.

On je dodao da Rusija mora da prekine sukob i obustavi napade na civile, ističući da će, prema njegovim rečima, svaka nepravda prema Ukrajini dobiti odgovor.

– Rusija mora da okonča svoj rat i zaustavi napade na ljudske živote. Svaka manifestacija nepravde prema Ukrajini imaće pravedan odgovor. Hvala našim vojnicima na preciznosti – zaključio je Zelenski.