Tri osobe su danas poginule, a dve povređene u eksploziji koju je najverovatnije izazvalo curenje gasa, nakon čega se urušila zgrada u mestu Porto Sant’Elpidijo u blizini italijanskog grada Ankona, prenela je agencija Ansa.

Dvoje povređenih je prebačeno u bolnicu Torete u Ankoni.

Na mesto događaja brzo su stigli vatrogasna brigada, hitna pomoć i organi reda.

U nesreći su smrtno stradali 47-godišnji Đuzepe Pjeroni, koji je pronađen mrtav na licu mesta, dok je telo 89-godišnje Etorine Pakapelo pronađeno nakon višesatne potrage.

Njen 60-godišnji sin Romano Čerketi je podlegao povredama u bolnici u Ankoni. U eksploziji su povređeni roditelji stradalog Đuzepea Pjeronija. Oni su prebačeni u bolnicu u Ankoni.