Mlada muzička zvezda Zorana Mićanović u emisiji "Istina ili klik" potpuno je ogolila dušu i na ivici suza progovorila o porodici. Pevačica je otkrila kako je teška bolest oca prekinula njihove zajedničke nastupe, ali i kako je skupila snagu da preuzme ulogu stuba porodice i roditeljima obezbedi novi život.

Mlada zvezda je na početku otkrila i kako funkcioniše privatni biznis koji je nedavno pokrenula, ali i koliko je ponosna na činjenicu da je stub svoje porodice.

- Super sve ide. Ja sam to otvorila svojim roditeljima i prepustila njima, tu sam da pomognem ako šta zatreba da uskočim, ali oni to vode super. Mnogo mi je drago što su se vratili opet poslu posle tri-četiri godine od tatine bolesti, i sad je sve kako treba. Ja generalno jesam zahvalna što mi je Bog dao mogućnost da mogu da zarađujem i što sam tako sposobna. Mene ne drži mesto, ne mogu da sedim kući i da ništa ne radim. Moja generacija uglavnom uzima i traži od mame i tate džeparac, sve je to okej, nemam ništa protiv toga, ali ja sam od svoje trinaeste, četrnaeste godine stvorila već radnu naviku da tezgarim. Možda će to nekom zvučati suludo jer sam bila dete i nisam bila punoletna, mnogi to osude na neki način, ali meni je taj moj dinar davao osećaj da vredim više - istakla je pevačica. Zorana je poslala i snažnu poruku svim mladim ljudima koji zaboravljaju svoje najbliže kada se domognu novca.

- Drago mi je kad mogu svojim roditeljima da pomognem, da im nešto priuštim, da ne moraju da se muče, jer ipak su oni u godinama. Ja sam ta koja sad treba da radi i ja sam ta koja njih treba da zaštiti da se ne muče u životu. Roditelji se celog života muče da izvedu decu na pravi put, da ih iškoluju, da im olakšaju život. Onda smatram da deca kad odrastu, bar na neki način treba da pomognu svojim roditeljima. Meni je to normalno, ali nekako imamo i decu koja se okrenu i odu svojim putem i ne pitaju mamu ni tatu ni da li imaju ni da li nemaju, uopšte ih ne zanima - bila je brutalno iskrena Zorana.

"Taj period se nikada neće ponoviti, sve je stalo zbog njegove bolesti"

Pevačica se sa setom prisetila početka karijere kada joj je otac bio najveći štit na terenu, sve dok ga bolest nije sprečila u tome.

- Pratio me je na svakom nastupu. Da li postoji nešto lepše kad je roditelj uz tebe, pogotovo otac? Ja sam mnogo vezana za oca i smatram da je svaka ćerka vezana za oca najviše. To je neka posebna ljubav, sigurnost, zaštita, neopisiva ljubav. Meni je stvarno bilo prelepo, mislim, ali eto, desilo se to što se desilo, njegova bolest i morao je prosto da napusti. Svesna sam da se taj period života više nikad neće ponoviti... Nikad se ipak nisu dešavale neke neprijatne situacije da me neko napadne pa da on mora fizički da reaguje. Naravno da bi on reagovao pre svih, iako to možda ne bi bilo pametno jer tu su ljudi, obezbeđenje, gazda... Ali ja znam da bi moj otac prvi skočio da me zaštiti pre svih. Generalno u karijeri nisam imala takve probleme da bismo morali tako da ih rešavamo - ispričala je Zorana za Alo!

BONUS VIDEO: