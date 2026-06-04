U ulici Kneginje Zorke na Vračaru, večeras se odigrao opasan i krajnje sraman incident.

Naime, u neposrednoj blizini kolone ljudi koji u miru čekaju red za ulazak u Hram Svetog Save, za sada nepoznata osoba iz neke od okolnih zgrada počela je da gađa okupljene građane, što je odmah odjeknulo kao prvorazredni skandal i drama u prestonici.

Kako navode mediji, sa prozora i terasa lete opasni predmeti pravo na ljude u koloni.

Hitno je pozvana policija, koja se očekuje da stigne na lice mesta svakog trenutka.