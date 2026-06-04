Dino Bešlić, sin Sejde i Halida Bešlića, stigao je na Gradsko groblje Bare, gde će danas biti sahranjena njegova majka.

Sejda će počivati pored supruga Halida, što je bila zajednička želja.

Nakon dženaze, Sjeda će biti pokopana u 14.30h, a sin je upravo stigao na groblje.

Dino je u crnoj košullji, vidno utučen došao u društvu još dvojice muškaraca koji se nisu odvajali od njega.

On je prišao grobu svog oca i sve vreme gledao na mesto gde će mu sahraniti majku.

Sin Dino slomljen od bola

Najdublju tugu izrazio je njihov sin, Dino Bešlić, koji je nakon gubitka oba roditelja ostao sam.

On se oglasio emotivnom porukom u kasnim satima, objavivši crno-belu fotografiju oca i majke nastalu u bolnici, uz potresne reči: „Moja majko, ostadoh ti ja sam. Volim vas puno”.

Alo/Telegraf

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