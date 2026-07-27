Predsednik Rusije Vladimir Putin poručio je da pokušaje zaplene ruskih tankera treba tretirati kao čin piratstva i naglasio da ruska mornarica mora odlučno štititi domaću trgovačku flotu, a u skladu sa međunarodnim pomorskim pravom.

Izjavu je dao tokom sastanka sa pripadnicima Ratne mornarice u Sankt Peterburgu.

Komentarišući upozorenja o pokušajima da se izvrši pritisak na rusku vojnu i komercijalnu flotu, Putin je rekao da je potrebno postupati pažljivo, ali odlučno.

„Želim da vam skrenem pažnju na činjenicu da je u takvim slučajevima potrebno delovati pažljivo, u okviru međunarodnog pomorskog prava, ali odlučno – baš kao što je potrebno boriti se protiv piraterije i pirata“, rekao je ruski predsednik.

On je dodao da mornarica treba da postupa po naređenjima komande flote i izrazio uverenje da će efikasno obezbediti zaštitu ruskih brodova.

„Razumemo se i nadam se vašem efikasnom radu u ovoj oblasti, kako bismo zaštitili našu flotu“, poručio je Putin.

Njegova izjava dolazi u trenutku kada su tenzije na moru dodatno porasle zbog presretanja i zaplene tankera koje zapadne zemlje povezuju sa ruskom takozvanom „flotom u senci“.

Tokom ove godine više evropskih država sprovelo je akcije protiv takvih brodova, dok Moskva te operacije naziva nezakonitim i opisuje ih kao piratstvo.

Kako pišu ruski mediji, upravo zbog sve češćih pokušaja presretanja ruskih tankera, ruske vlasti donele su odluku o značajnom jačanju njihove zaštite. Prema tim navodima, na pojedinim tankerima angažovani su naoružani bezbednosni timovi čiji je zadatak da spreče pokušaje zaplene i zaštite posadu i brod u slučaju incidenta.

Ruski mediji navode da su ove mere uvedene nakon više slučajeva u kojima su britanske i francuske snage presretale ili privremeno zadržavale ruske tankere.

Isti izvori tvrde da su zbog povećanog rizika ruski ratni brodovi dobili zadatak da prate tankere kroz osetljive pomorske pravce, uključujući Lamanš i Baltičko more, kako bi odvratili nove pokušaje njihovog zaustavljanja.

Da je ruska mornarica poslednjih meseci zaista pojačala pratnju tankera potvrđuju i zapadni izvori. NATO navodi da ruski ratni brodovi sve češće prate tankere kroz evropske vode, uključujući Lamanš i Baltičko more, zbog čega je značajan deo površinske flote angažovan upravo na tim misijama zaštite.

Zapadne zemlje tvrde da se zaplene sprovode radi primene sankcija protiv ruskog izvoza nafte i brodova koji posluju u okviru takozvane „flote u senci“, dok Moskva insistira da je reč o protivpravnim akcijama usmerenim protiv ruske trgovačke plovidbe.

Upravo u tom kontekstu Putin je poručio da svaki pokušaj zaplene ruskih tankera treba posmatrati kao piratstvo i da mornarica mora biti spremna da zaštiti nacionalne interese na moru u skladu sa međunarodnim pomorskim pravom.

Kako ocenjuju pojedini ruski mediji i vojni analitičari, nastavak presretanja ruskih tankera mogao bi da dovede do prvog direktnog oružanog incidenta između Rusije i neke od članica NATO.

Oni smatraju da će, ukoliko zapadne zemlje nastave sa pokušajima zaplene brodova, ruske snage, nakon najnovijih poruka iz Kremlja, biti spremne da upotrebe oružje radi zaštite trgovačke flote. Prema njihovoj oceni, takav incident mogao bi da preraste u ozbiljniju konfrontaciju između Rusije i NATO.

Ruski komentatori istovremeno postavljaju pitanje zbog čega zapadne zemlje nastavljaju sa ovakvim akcijama, navodeći da Ukrajina nije članica NATO niti Evropske unije.

Po njihovom mišljenju, takva politika povećava rizik od direktnog vojnog sukoba između Rusije i zapadnih država, dok zapadne vlade svoje postupke obrazlažu sprovođenjem sankcija i zaštitom bezbednosnih interesa.