Glumački par Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković sklopili su u brak 2008. godine, a malo ko zna sa kime je glumica bila pre nego što je ušla u ovaj odnos.

Naime, oboje su poznati po svojoj želji da sačuvaju privatnost i ne iznose mnogo detalja o svom privatnom životu javnosti.

Isto je važilo i tokom početka njihovih karijera. Zbog toga je mnogima bilo nepoznato da je Sloboda Mićalović nekada davno bila u vezi sa poznatim srpskim rediteljem Jugom Radivojevićem.

Režiser je potvrdio ovu činjenicu tokom jednog intervjua, istakavši da i danas gaji duboko poštovanje prema Slobodi, čime je dodatno potvrdio njihovu prošlu vezu.

- Izuzetno cenim Slobodu, bili smo u lepoj vezi i drago mi je što se njena karijera odlično razvija. Ja volim žene, u svakom smislu, a naročito glumice jer znam koliko je to težak i zahtevan posao, naročito ako se glumica ostvaruje i kao majka. Moja majka, žena, sestra, sve su glumice, i moguće je da sam često bio upućen baš na žene iz branše jer nisam imao vremena da se družim sa nekim drugima - objasnio je on ranije za medije.

Jugov odnos sa Milenom Vasić

Zanimljivo, pre nego što je bio u vezi sa Slobodom, Jug je ljubio njenu koleginicu Milenu Vasić, s kojom je potom raskinuo, da bi se mnogo godina kasnije opet zaljubili i venčali.

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