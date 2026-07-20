Organizacija sahrane jedan je od najtežih trenutaka za porodicu preminule osobe, a neočekivane okolnosti ili nesporazumi mogu dodatno da otežaju već bolnu situaciju.

Upravo o takvim, neuobičajenim događajima pisali su korisnici društvene mreže Iks (X), deleći lična iskustva i anegdote o sahranama koje su, kako tvrde, bile odložene ili obeležene nesvakidašnjim okolnostima.

„Došli smo na opelo, ali sanduka nije bilo“

Jedan korisnik ispričao je da je u njegovoj porodici došlo do neslaganja oko termina sahrane, zbog čega je poslednji ispraćaj promenjen u poslednjem trenutku.

„Upravo imam situaciju odložene sahrane. Suprug preminule je želeo da je sahrani danas, a deca sutra. Danas otišli u 13 časova u kuću pokojnice na opelo. Nema sanduka. Deca su sa drugom pogrebnom službom odvezla kovčeg na drugu lokaciju, iz mrtvačnice rano jutros, tamo primaju saučešća“, napisao je korisnik.

„Sve je bilo dva puta – i sahrana i pomeni“

Drugi korisnici naveli su da su porodični sukobi doveli do potpuno neuobičajenih situacija.

Jedna korisnica tvrdi da je u njenoj bližoj porodici zbog ozbiljnog razdora organizovan praktično dupli ispraćaj, kao i da su se kasnije odvojeno održavali svi pomeni.

„Mi smo u bližoj familiji imali slučaj dve sahrane istog čoveka. Od tada su i sedmodnevni pomen, 40 dana, pola godine i godišnjica bili dva puta. Porodica se podelila na dva dela – na jednoj strani žena i ćerka, a na drugoj majka preminulog i njene sestre“, napisala je ona.

Dodala je i da je supruga preminulog bila, kako kaže, „izuzetan čovek“, zbog čega joj je ceo sukob bio još teže razumljiv.

Porodične tajne otkrivene na sahrani

Pojedini komentari odnosili su se na situacije u kojima su se tek tokom sahrane otkrivale dugo skrivane porodične tajne.

Jedna korisnica prenela je priču svoje majke sa sahrane na kojoj su, pored porodice pokojnika, bile prisutne i žene za koje se, kako tvrdi, tek tada saznalo da su bile u vezi sa preminulim.

„Policija je usput zaustavila povorku“

Među komentarima našla se i priča jednog korisnika koji tvrdi da je sahrana njegovog rođaka odložena zbog policijske istrage.

„Krenuli smo na groblje, ali je policija usput oduzela pokojnika. Deda od 95 godina preminuo je kod ljubavnice, a ona je prijavila da ga je neko ubio“, napisao je on, ne navodeći kako je slučaj kasnije okončan.

Društvene mreže pune neverovatnih ispovesti

Objava je izazvala veliki broj reakcija, a korisnici su nastavili da dele različita iskustva sa sahrana koja su, prema njihovim navodima, obeležili porodični sukobi, administrativni problemi ili potpuno neočekivani obrti.

Važno je napomenuti da su navedene priče lična svedočenja korisnika društvene mreže Iks i da njihovu autentičnost nije moguće nezavisno potvrditi.