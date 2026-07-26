Poznato je da su Jelena Karleuša i Svetlana Ceca Ražnatović godinama u veoma lošim odnosima, a plavokosa pevačica sada je prokomentarisala porođaj Anastasije Ražnatović.

Naime, Karleuša je novopečenoj mami Anastasiji poželela sve najbolje, a reakcije je mnoge iznenadila, budući da su ljudi očekivali da neće komentarisati pevačicu i aktuelna dešavanja.

- Nisam čestitala, ali volim kad se deca rađaju i želim sve najbolje.

Inače, tokom razgovora osvrnula se i na bivšeg supruga Duška Tošića, kog je ponovo pecnula i nije ga štedela ni ovaj put.

Na pitanje kako bi reagovala kada bi se on pojavio na njenom nastupu, odgovorila je da se to može očekivati.

-Nije isključeno. Duška sam svakako upoznala kao mog fana i mislim da će takav biti zauvek. Njemu bih otpevala najomiljeniju koju sluša, kažu mi deca, a to je "Sad je sve okej" - rekla je Karleuša.

Alo/Pink

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