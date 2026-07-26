Željko Bebek (79) je godinama u braku sa 34 godine mlađom izabranicom, a upoznali su se dok je ona još uvek išla u školu.

Za Bebekom su žene ludele na prostorima bivše Jugoslavije, a on je čak dva puta stao na ludi kamen.

Prvi put se oženio Spomenkom, koja mu je rodila ćerku Silviju, drugi put to je bilo sa Sandrom, koja mu je podarila ćerku Bjanku. Nakon dva ljubavna brodoloma, 2002. godine je upoznao Ružicu.

Ružica ga je potpuno osvojila, a njihovu ljubav su upotpunili sin Zvonimir, koji je krenuo očevim stopama i ćerka Katarina koja je slika i prilika svoje majke.

Vezu krili od svih

Njih dvoje su na samom početku bili u tajnoj vezi jer su se plašili da će ih okolina osuditi zbog velike razlike u godinama. Željko je tada imao 52, a Ružica 18 godina.

- Ona je ulaskom u moj život sve promenila - započeo je 78-godišnji pevač, a Ružica dodala:

- Željko me nekako formirao. Bila sam jako mlada, imala sam tek 18 godina kada smo se mi upoznali i kroz neko zajedničko druženje shvatili smo da jedan drugome odgovaramo.

- Bez obzira na to što je ona bila mlada i još nije ni fakultet završila ili ja koji sam tada bio iskusni vuk u karijeri rock ‘n‘ rolla, videlo se da sam se dovoljno smekšao da život počnem drugačije da gledam - objasnio je Bebek svojevremeno.

- To je ta, da mi je naišla kada sam imao 18 godina, bili bismo danas 50 godina u braku, no nije naišla tada, ona se rodila kada sam ja objavio pesmu "Bitanga i princeza". Negde u višim sferama odlučeno je da se mi moramo sresti - objasnio je Bebek.

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