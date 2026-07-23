Ćerka bivše rijaliti učesnice Nevene Hot, Anastasija je sahranjena danas, 23. jula na groblju u Borči, a porodica i najbliži su je ispratili na večni počinak.

Naime, ćerka Nevene Hot koja je poginula u saobraćajnoj nesreći u Borči bila je vrlo mlada, a vest o njenoj smrti potresla je mnoge.

Suze i jecali čuli su se na groblju, porodici su prisutni izjavljivali saučešće, a najbliži su nosili majice sa njenim imenom.

Stradala u nesreći kod Borče

Podsetimo, Anastasija (23), ćerka bivše rijaliti učesnice Nevene Hot, poginula je u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila u Borči 18. jula u noćnim satima.

-Kupila sam mojoj mezimici, mojoj princezi haljinu. Majke to obično kupuju za venčanje ćerke, ja mom detetu haljinu u kojoj ću je sahraniti. Žabice moja mala... Slomila si mi srce u milion delova... I nikad se neće više sastaviti. Kako preživeti ovu bol - napisala je Nevena pred sahranu naslednice na društvenim mrežama.

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