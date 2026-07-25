Olivera Petrović, svetu poznata pod umetničkim imenom Olivera Katarina koje je izabrala po svojoj majci Katarini, preminula je u 87. godini života, a sada je poznato kada će biti ispraćena na večni počinak.

Porodica je potvrdila vest o smrti jedne od najznačajnijih umetnica s prostora bivše Jugoslavije, a biće sahranjena u utorak, 28.7.2026. godine na Novom groblju sa početkom u 12.30.

Kao svestrana umetnica, i glumica i pevačica, tokom bogate karijere koja je trajala decenijama ostavila je dubok i neizbrisiv trag na domaćoj i međunarodnoj sceni. Njena umetnička karijera trajala je više od šest decenija, a publika će je pamtiti kao jednu od najautentičnijih i najharizmatičnijih diva domaće kulturne scene.

Iako se smatrala jednom od najlepših žena na prostoru bivše Jugoslavije, život Olivere Katarine nije uvek bio glamurozan. Iza svetla reflektora krila se borba s finansijskim nedaćama, a slavna umetnica je u jednom periodu bila prinuđena da rasprodaje lične stvari da bi preživela.

"Zaboravljena sam od većine prijatelja i kolega"

Olivera se pre nekoliko godina povukla iz javnosti, a poslednje dane je provodila sama u iznajmljenom stanu u Beogradu.

- Samujem u četiri zida, zaboravljena od većine prijatelja i kolega. Sačuvala sam dostojanstvo, pak, i nisam depresivna. Neću nikoga moliti - rekla je Olivera za medije svojevremeno.

Imala dva imena i dva prezimena

Rođena je 5. marta 1940. godine u Beogradu, u porodici oca Budimira i majke Katarine Petrović. Detinjstvo je provela u Pop Lukinoj ulici.

Nakon završetka Pete beogradske gimnazije, na očev nagovor upisala je Pravni fakultet, ali je ubrzo napustila studije. Otišla je u Pariz gde je provela godinu dana, a po povratku u Beograd upisala je pozorišnu akademiju u klasi profesorke Ognjenke Milićević, studirajući s potonjim velikanima Petrom Kraljem, Milenom Dravić, Stanislavom Pešić i Brankom Zorić.

Svoj stalni angažman u Narodnom pozorištu Olivera je dobila 1962. godine ulogom u kultnoj predstavi „Koštana“. Tamo je upoznala svog prvog supruga, tadašnjeg pozorišnog kritičara Vuka Vuča, s kojim je bila u braku dve godine. Nakon prvog braka, njena velika ljubav bio je i čuveni vaterpolo golman Milan Gale Muškatirović. Kasnije je provela sedam godina u vezi s moćnim Ratkom Draževićem, a nakon rastanka udala se za predsednika Saveza sindikata Srbije Miladina Šakića, s kojim je dobila sina Maneta Šakića, danas uspešnog slikara.

Oliverina majka se zvala Katarina, te se i sama glumica u javnosti, u njenu čast, predstavljala tako. Pored toga, Olivera je u javnosti koristila i dva prezimena. Oba se odnose na njene bivše muževe, te je Olivera u jednom periodu bila poznata kao Olivera Vučo, a u drugom kao Olivera Šakić.

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