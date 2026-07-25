Olivera Petrović, svetu poznata pod umetničkim imenom Olivera Katarina koje je izabrala po svojoj majci Katarini, preminula je u 87. godini života, a sada je poznato kada će biti ispraćena na večni počinak. 

Porodica je potvrdila vest o smrti jedne od najznačajnijih umetnica s prostora bivše Jugoslavije, a biće sahranjena u utorak, 28.7.2026. godine na Novom groblju sa početkom u 12.30.

Kao svestrana umetnica, i glumica i pevačica, tokom bogate karijere koja je trajala decenijama ostavila je dubok i neizbrisiv trag na domaćoj i međunarodnoj sceni. Njena umetnička karijera trajala je više od šest decenija, a publika će je pamtiti kao jednu od najautentičnijih i najharizmatičnijih diva domaće kulturne scene.

Olivera Katarina

Iako se smatrala jednom od najlepših žena na prostoru bivše Jugoslavije, život Olivere Katarine nije uvek bio glamurozan. Iza svetla reflektora krila se borba s finansijskim nedaćama, a slavna umetnica je u jednom periodu bila prinuđena da rasprodaje lične stvari da bi preživela. 

"Zaboravljena sam od većine prijatelja i kolega"

Olivera se pre nekoliko godina povukla iz javnosti, a poslednje dane je provodila sama u iznajmljenom stanu u Beogradu. 

- Samujem u četiri zida, zaboravljena od većine prijatelja i kolega. Sačuvala sam dostojanstvo, pak, i nisam depresivna. Neću nikoga moliti - rekla je Olivera za medije svojevremeno.

Imala dva imena i dva prezimena

Rođena je 5. marta 1940. godine u Beogradu, u porodici oca Budimira i majke Katarine Petrović. Detinjstvo je provela u Pop Lukinoj ulici. 

Nakon završetka Pete beogradske gimnazije, na očev nagovor upisala je Pravni fakultet, ali je ubrzo napustila studije. Otišla je u Pariz gde je provela godinu dana, a po povratku u Beograd upisala je pozorišnu akademiju u klasi profesorke Ognjenke Milićević, studirajući s potonjim velikanima Petrom Kraljem, Milenom Dravić, Stanislavom Pešić i Brankom Zorić.

Svoj stalni angažman u Narodnom pozorištu Olivera je dobila 1962. godine ulogom u kultnoj predstavi „Koštana“. Tamo je upoznala svog prvog supruga, tadašnjeg pozorišnog kritičara Vuka Vuča, s kojim je bila u braku dve godine. Nakon prvog braka, njena velika ljubav bio je i čuveni vaterpolo golman Milan Gale Muškatirović. Kasnije je provela sedam godina u vezi s moćnim Ratkom Draževićem, a nakon rastanka udala se za predsednika Saveza sindikata Srbije Miladina Šakića, s kojim je dobila sina Maneta Šakića, danas uspešnog slikara.

Oliverina majka se zvala Katarina, te se i sama glumica u javnosti, u njenu čast, predstavljala tako. Pored toga, Olivera je u javnosti koristila i dva prezimena. Oba se odnose na njene bivše muževe, te je Olivera u jednom periodu bila poznata kao Olivera Vučo, a u drugom kao Olivera Šakić.

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