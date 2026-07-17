Pevačica Atina Ferari tvrdi da joj je nakon jučerašnjeg incidenta na sahrani Andrije Bajića kolega Hasan Dudić uputio jezive pretnje.

Nakon što je odbio da joj pruži ruku na Novom groblju, što je nju šokiralao jer smatra da nije postojao nijedan valjan razlog za skandalozne scene na poslednjem ispraćaju, Dudić joj je navodno uputio jezive pretnje.

- Upravo me zovu i prenose pretnje i uvrede od strane dede Asana Dudlića! Tolike bolesne pretnje i uvrede da je bolesno za čuti! Ali ne sekiraj se, đede, ne plašim se ja vrabaca iako praćku nosim sa sobom - napisala je Atina Ferari na Fejsbuku.

"Situacija je van svake pameti"

Iako je potvrdila da su joj pretnje stigle, ne direktno već preko zajedničkih poznanika, pevačica nije želela da otkriva mnogo detalja.

- Nije me zvao direktno, ali su mi ljudi preneli. Slali su mi snimke na kojima me najstrašnije vređa i priča prljavštine i vulgarnosti razne. Preti kako će mi odseći jezičinu i još svašta! Sve je potpuno bespotrebno, njegova priča da sam se ja njemu obratila i prekinula ga nema veze sa istinom. Reč nisam rekla, prišla sam da mu da se javim, jer smo pre samo dva meseca bili zajedno na festivalu u Bijeljini i najnormalnije razgovarali. Nisam ga ničim uvredila, mogu unuka da mu budem. Živeo je sa mnom u rijalitiju dugo i nema potrebe da se tako ponaša. Ne znam koji je razlog, i mene zanima. Situacija je van svake pameti, ali verujem da je hteo da se zakači kako bi dobio malo medijskog prostora - istakla je Atina za Informer.

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