Ćerka bivše rijaliti učesnice Nevene Hot tragično je izgubila život u saobraćajnoj nezgodi kada se auto kojim je upravljala prevrnuo na krov.

Vest o njenoj smrti potresla je čitavu javnost, a njena majka ne može da dođe sebi od tuge.

Nevena se sve vreme oglašava na društvenim mrežama, a sada je otkrila detalje ispraćaja na večni počinak.

- Sahrana moje ćerke Anastasije će se obaviti u četvrtak 23.jula 2026. godine u 12h na groblju Zbeg, sa početkom opela u 11.30 časova - napisala je na Fejsbuku.

Komentari podrške

U komentarima su se nizale poruke saučešća, ali tužna Nevena nije odgovarala na njih.

Podsetimo, dok se porodica u teškim trenucima priprema za sahranu naslednice, njoj stižu brojne uvredljive poruke.

O tome je pisala na svom Fejsbuku, gde je zamolila za malo razumevanja.

- Svi koji pišete da mi je dete zaslužilo da umre zbog mojih grehova, sram da vas bude. Prvo.. kojih grehova? Je l' sam vam nešto ukrala, ubila nekog? Kako imate obraza, srca i duše da pišete toliko jezive stvari? "Moje dete nije bila narkomanka... bila je školovana, anđeoskog srca i duše... neiskvarena. Ostavite na miru mene i moju porodicu da mog anđela sahranim kako dolikuje! - napisala je Nevena.

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