Državljanin Belgije M.A.A. (34) uhapšen je na graničnom prelazu „Vraćenovići Deleuša”, zbog sumnje da je pokušao da prokrijumčari državljanku Maroka iz Crne Gore.

– Policija je tokom detaljne kontrole automobila, kojim je upravljao osumnjičeni, pronašla ženu skrivenu između prednjih i zadnjih sedišta. Bila je prekrivena prtljagom i većom količinom cveća. Proverom je utvrđeno da je reč o državljanki Maroka staroj 34 godine, koja nije imala vizu za boravak u Crnoj Gori, niti evidentiran zakonit ulazak u tu državu – potvrđeno je za agenciju RINA u Upravi policije Crne Gore.

O svemu je obavešten tužilac Osnovnog državnog tužilaštva u Nikšiću, po čijem nalogu je Belgijanac uhapšen zbog sumnje da je izvršio krivično delo nedozvoljen prelaz državne granice i krijumčarenje ljudi.

BONUS VIDEO: