Sejda Bešlić, supruga legendarnog pevača Halida Bešlića, umrla je juče, 1. juna u Sarajevu u 75. godini, samo osam meseci nakon odlaska svog voljenog supruga.

Sada su poznati vreme i mesto njenog ispraćaja na večni počinak. Sahrana će se obaviti u četvrtak, 4. juna, u 14:30 časova na Gradskom groblju Bare u Sarajevu.

Sejda će biti sahranjena pored svog supruga Halida, čime se ispunjava njegova poslednja želja.

Podsećanja radi, legendarni pevač Halid Bešlić posvetio je supruzi Sejdi jednu od svojih najemotivnijih pesama, koja je objavljena kratko pre njegove smrti i danas dobija još dublje značenje. Njihova ljubavna priča, obeležena decenijama bliskosti i podrške, sada je ponovo u centru pažnje javnosti zbog stihova koji ostavljaju snažan emotivni trag!