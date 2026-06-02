Sejda Bešlić, supruga legendarnog pevača Halida Bešlića, umrla je juče, 1. juna u Sarajevu u 75. godini, samo osam meseci nakon odlaska svog voljenog supruga.
Sada su poznati vreme i mesto njenog ispraćaja na večni počinak. Sahrana će se obaviti u četvrtak, 4. juna, u 14:30 časova na Gradskom groblju Bare u Sarajevu.
Sejda će biti sahranjena pored svog supruga Halida, čime se ispunjava njegova poslednja želja.
Podsećanja radi, legendarni pevač Halid Bešlić posvetio je supruzi Sejdi jednu od svojih najemotivnijih pesama, koja je objavljena kratko pre njegove smrti i danas dobija još dublje značenje. Njihova ljubavna priča, obeležena decenijama bliskosti i podrške, sada je ponovo u centru pažnje javnosti zbog stihova koji ostavljaju snažan emotivni trag!
U znak ljubavi prema supruzi, posvetio joj i pesmu pod nazivom "Sejda", koja je objavljena u septembru, kratko pre njegove smrti.
Ljubavna priča Halida i Sejde Bešlić
Njih dvoje upoznali su se krajem sedamdesetih godina prošlog veka, u periodu kada je pevač tek započinjao svoju muzičku karijeru i snimao prve singlove. U to vreme, Sejda je radila u fabrici čokolade. Sudbonosni susret dogodio se na proslavi Dana žena, 8. marta, kada ju je Halid, kako je kasnije pričao, u šali zaprosio. Ispostavilo se da to nije bila šala, pa su nakon samo šest meseci zabavljanja odlučili da stanu pred matičara. Govoreći o njihovom upoznavanju, Halid je svojevremeno otkrio kako je započela njihova ljubavna priča.
- Ženu nisam upoznao na nastupu. U jednoj kafani na ulazu u Sarajevo, gde sam pevao, radila je moja svastika kao kuvarica i upravo me je ona upoznala sa Sejdom. Nije izlazila po kafanama. Čim smo se upoznali, shvatio sam da je to ono pravo. Zabavljali smo se pola godine, a potom smo se venčali. Tolike godine smo zajedno i funkcionišemo. Bilo je teških perioda u našem odnosu, ali smo sve uspeli da prevaziđemo. Kada smo bili mlađi, to je nekako i normalno - govorio je tada.
Nakon venčanja 1977. godine, Sejda je napustila posao i posvetila se porodici.
Njihovu ljubav krunisalo je rođenje sina Dina, koji je bio centar njihovog sveta.
