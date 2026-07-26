Vučić govori o svim aktuelnim političkim temama, ali i o ekonomiji i planovima za naredni period.

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O utiscima iz razgovora sa građanima, Vučić kaže:

"Za mene je, kada imate mogućnosti, najvažnije da čujem ljude i mnogo toga naučim. Od kritika onoga što mi radimo, kasne nam stvari. Reći će ljudi da je strašno, jeste, ali o ovakvim projektima nismo sanjali od '45. da ih uradimo. Imamo i u Užicu, trebalo je tunel ispod Kadinjače, koji je najgori put u Srbiji, pričamo o državnom putu koji je u najgorem stanju, jezivo je voziti. Konačno je tenderska procedura završena, sada donosimo odluku i idemo da radimo", kaže predsednik.

On dodaje da je išao auto-putem "Miloš Veliki" do Požege, i da fantastično izgleda.

"Kako siđete sa autoputa, bukvalno kao da ste na seoski drum došli. Ubedljivo je najteži, usko grlo. I vi znate da morate da se borite da ljudima isporučite taj put. Do Mačkata i do Kotromana. U BiH hoće od Pala ovamo da prave poluprofilni put, ne brzu saobraćajnicu, a mi ćemo do Mačkata da pravimo brzu saobraćajnicu i promenimo život za Užice i Čitav Zlatiborski kraj. Dobili smo ponude od 105 do 147 miliona evra. Morate da uradite veliki put koji neće izaći na 37 kilometara ne manje od 600 miliona evra. To su ogromni novci", precizirao je on.

Vučić dodaje da će za zdravstveni centar u Užicu biti izdvojeno oko 125 miliona evra.

"To je ogroman novac koji možete da gradite samo ako ste uspešni, neki nisu izgradili ni jednu bolnicu, ne jer su loši ljudi nego jer nisu imali uspešnu ekonomiju", objašnjava Vučić.

"Da bi ljudi znali odakle te pare, ne padaju one sa neba. One dolaze napretkom ekonomije. To možete da gradite zato što ste uspešni ili neuspešni. Neki nisu izgradili nijednu bolnicu, zato što su bili neuspešni, a ne zato što su bili lošiji ljudi. Kada imate veliku stopu rasta, zato se ja nadam, a predviđa i MMF, da ove godine budemo treći u Evropi, a sledeće prvi. Ako je to tako, imaćemo novca da uložimo u svakojaka čuda", naglasio je Vučić.

On kaže da ljudi sada vide da se mnogo više ulaže, i hoće da se uradi što je moguće više.

"Ta vest iz Amerike je veoma dobra, mnogo nas je obradovala. Koliko će da traje videćemo. Kreću razgovori, biće ne laki, moramo da vidimo sada sa kim radimo nuklearne, energetske aranžmane, odakle imamo naftu i gas, koje kompanije upravljaju kojim preduzećima. Ljudi misle da je to strateški dijalog pa pričamo o suncu na Borskom jezeru i u Majamiju. Ne, to su teški pregovori, imajući u obziru poziciju SAD kao svetske sile, i nas koji smo mali, barem u globalnom smislu zavisimo od velikih sila", rekao je predsednik.

Kaže da pojedini poljoprivredni penzioneri, koji imaju relativno niske penzije, mogu da dobiju preko 50.000 dinara od države.

"Dakle, to je ogroman novac. To će ići 14. septembra, a ovo iz akcionarskog fonda 22. Sada 14. dodajemo za penzionere, a posebno ide za borce i one sa boračkom zaštitom, zatim za one sa socijalnim primanjima, i na to idemo ovo iz akcionarskog fonda, moraćemo i iz budžeta nešto da dodamo. Zakon je bio mnogo glupo napravljen, i mi sada onima koji su preminuli u međuvremenu moramo dati to što je zarađeno kroz Akcionarski fond", kazao je Vučić.

Predsednik dodaje da smo bili na listi za američke takse od 12,5 posto, ali da smo skinuti sa te liste.

"Da vam otkrijem tajnu, dan pre toga smo skinuti sa liste! Mi vodimo razgovore i pregovore sa njima. Sačekaće verovatno kraj pregovora, ukoliko im to nije bila... Promenili su 9 zemalja. Vidite, niko me to nikada nije ni pitao. Iako su imali primedbe na prinudni rad zbog kineskih kompanija, ali smo prošli kroz sve nedirnuti. Evropska unija nije prošla nedirnuta kroz prinudni rad, i to je naša zasluga", dodao je on.

"Po prvi put sam pomalo optimista. tehničke stvari se privode kraju. Nadam se da bi do kraja ili pre kraja septembra mogli sve da završimo", rekao je Vučić o pitanju prodaje NIS-a.

Što se tiče razgovora sa ljudima, Vučić kaže da je nešto prvi put video.

"Ne mogu više da pohvatam gde su išli Darko, Siniša, Ana, Bata, srećom Srbija je mala po veličini, za mene je uvek najveća zbog ponosnog i dostojanstvenog naroda. Video sam ljutnju kod ljudi zbog blokada. Juče, isto smo konstatovali i ja i Miloš Vučević koji je bio u Bačkom Sokocu, sve troje smo zaključili da nikada nisu videli toliki bes ljudi kao zbog napada na porodice. Ne zbog moje porodice. Ne interesuje to ljude, interesuje ih njihova. Najpre su krenuli sa podelama u porodici, deke i bake nemaju pravo da odlučuju, zabranićemo im pravo glasa. Došli smo u drugu fazu uništavanja porodice, napada na majku, oca i decu. Deca nisu deca, otac i majka nisu otac i majka. To pristojni ljudi ne rade nigde u svetu. Na nama kao da se sprovodi neki eksperiment, svaka srpska porodica je njihova meta, svaku žele da unište. Ja želim da vidim porodice ujedinjene, za istim tolom, da jedu isti hleb i gledaju u budućnost. Svi ujedinjeno da gledamo kako da idemo napred. Ovo se nama nikada nije dešavalo. Mogli su ljudi sve da trpe, i da nam zatvaraju ekonomiju, univerzitete i škole, i da čekaju svaki dan dok neki satanističkim običajima zatvaraju ulice i sela. Sve su to ljudi mogli da istrpe, ali sada kada su udarili na porodicu bukvalno svakog građanina Srbije", ukazao je Vučić.

"Da se neko stavi u poziciju moje majke. Moja majka, ja je beskrajno volim iako to retko govoim i pokazujem, oni nju progone već 10 godina. Mali je ovo grad. U redu je da čujete za mene, Andreja, mog oca, mi smo muškarci. Jeste li išta čuli loše o mojoj majci? Sećate se da su lagali da je dobila informaciju o bombardovanju RTS-a? Ona je to veče bila u bombardovanom RTS-u, raketa ju je bacila, preživela je samo jer je bila u desku a ne u masteru, slučajno", rekao je Vučić.

Vučić kaže da ga je Šešelj te večeri nakon bombardovanja RTS-a obavestio šta se desilo:

"Ja sam otkazao onog Larija Kinga to veče, a oni su planirali udar kada je trebalo da budem tamo. Ne postoji laž koju nisu izmislili. Od toga da mi majka nije majka, i svačija majka u Srbiji kroz to može da prođe. O čemu da pričaju? O stopi rasta, platama i penzijama koje su višestruko veće nego u njihovo vreme? Onda moraju da pričaju o majkama, očevima i deci. Sad mi ni jedno dete nije dete. Ko ste vi ljudi da rušite stubove društva? Kad kažem da smo deo ekperimenta, sećate se da su upadali u kol-centre, Savatović i Bulajić i ko već ne, napraviše aferu i kažu vidite šta rade naprednjaci, strašna stvar. Čekajte, jesu li ovi ljudi normalni? Rade svoj uobičajeni izborni posao na izborni dan, kao u svakoj zemlji na svetu. To je pre godinu i po, dve bilo normalno kod nas, svi smo to radili, a odjednom u eri revolucije ubačeno mnogo novca, pa ti možeš silom svojih medija proglasiš nenormalnim, a uništenje Srbije normalnim zadatkom", ocenio je Vučić.

On kaže to licemerje ide dotle da je akcija "Student zove" sada normalna akcija, da zovu i maltretiraju ljude. Za sve ove bake i deke koje su stavili na listu, jer studenata nema.

"Pa nama govorili da uznemiravamo, a sada će oni da uznemiravaju! To je akcija studenata za ove deke i bake koje su im na listi. Govorili nam da ne smemo da radimo od vrata do vrata, pa imate onda 'Student u svakom selu'! Idu od vrata do vrata. Pa što ste lagali i obmanjivali javnost", zapitao je predsednik.

Vučić dodaje da su time sejali mržnju, i da prosečan gledalac Nove S i N1 gleda sve to.

"To su mnogo opasne stvari, i nije to naivno. Zato je važno da imamo izbore. Kažu da mi je Andrej polubrat. Sa Andrejem se čujem od 5 do 7 puta dnevno. Mi smo kao blizanci, i vi bratsku ljubav ne možete da uništite. Kažete da ćemo da bežimo? Možda mi izgubimo izbore, i ja ću da im čestitam, i iste večeri ću reći da su najgori mogući došli na vlast, i smejaću im se u lice sve vreme. I iz pritvora i zatvora, i iz groba, prkosno i ponosno. Zato što oni ne mogu da razumeju da se neko borio svim svojim srcem i idealima, i uložio sve da ova zemlja napreduje", istakao je predsednik.

"Nemam strah od bilo koga osim od Boga i suda istorije svog naroda", dodao je Vučić.

"Zamislite, prošle godine smo imali izbore u nemogućim uslovima, gde vladaju revolucija, ludilo, Robespjer, bolest vlada. Gde upucaju čoveka ispred Skupštine, niko ništa ne kaže. Gde Vasilije Lalović, otac i čovek, ubije sebe zbog pritiska, a advokatica mrtva hladna, koja ga je napadala. Kao što Milica Živković nije čovek, ne treba da se provodi istraga. Pitaju se zašto je policija ušla tamo, na mesto zločina, zato što je to sveto mesto rektorovo. Minut ćutanja toj devojci nisu održali, tom divnom detetu. I to dete nije bilo u ne znam kakvom stanju, mi to znamo iz istrage. Nešto se dogodilo, i istraga i dalje traje. Videli smo i po sadržaju i poruka i svega drugog da je bila potpuno svesno čeljade 15 minuta pre nego što se to desilo. Kao što su laži i oko Vasilija Lalovića", rekao je on.

On je pitao šta će da radi njegova supruga i da je troje dece, anđela ostalo bez tate.

"Nisu za to krivi svi ljudi, za to su krivi organizatori. Imate te bezobraznike, te foteljaše, od Paunovića, Kokanovića, Bakića, Jaćimovića... Svi ovi tamo u Novom Sadu, Pogačar i tako dalje. To su sve tipovi bez ikakvog znanja i obrazovanja, koji su umislili da su elita, i kako bi trebalo da vode državu. Kao i ovi sa N1. Nema stvari koje nisu slagali, od Jovanjice, Valjeva, do zvučnog topa. Narod je dobar, ali je podlegao tim strašnim lažima i pritiscima. Jeste li vi videli onog novinara FoNeta, koji je stalno u alkoholisanom stanju, ali je dobar čovek. On kaže zna da je bio zvučni top, kaže rekao mu prijatelj. Ovom rekla frizerka, ovom rekao drugar... Sada kada tužilaštvo izađe onda ćete videti kako je laž izgrađena i milion puta ponovljena", kaže Vučić.

O najavljenoj tužbi Jasmine Paunović, Vučić kaže da je sama rekla sve o svojoj ličnosti.

"Jadno je, kad pogledate nju i drugu koja je tražila građansko hapšenje, sve su evropske nagrade i američke dobili. Da vidimo kako izgleda u njihovim glavama da oni hapse Andreja ili Danila. Oni bi zgazili pravni poredak, svaku porodicu uništili, dobijaju nagrade iz Amerike i Evrope. Toliko o tome da sve kontrolišem. Stranci kada udaraju po zemlji, uvek traže takve koji klimaju glavom. Lučić je imbedil, Brkić je lažov ali nije glup. Ona njemu govori ' tako je' jer je naučila ceo život da tako govori. Dok sam u Njujorku, Moskvi, Parizu, Pekingu, moram da razgovaram sa svima, oni imaju sve vreme ovog sveta da nam ruše zemlju, i uvek nađu najgore među nama da to rade. Ali to nije narod, naši ljudi su dobri. U najboljoj veri pomislivši da je to istina, hteli da se izbore za bolju Srbiju. Mi moramo da prihvatimo kritike naroda, da sebe menjamo. Postoje stvari za koje su ljudi u pravu, postoje naši bahati, korumpirani ljudi, upoznajem to kroz platformu 'Ko si bre ti'. Ne odbacujem istinite, odgovorne kritike, ali ne mogu da prihvatim notorne laži", kaže Vučić.

Vučić kaže da javni tužilac treba da štiti javni interes.

"Da ti imaš ovakve stavove, da si tako nepismen i neobrazovan, da prihvataš tu vrstu razgovora, da li su moja deca ili nisu... Imam troje svoje dece. Ponekad pomognem, izdržavam i četvrto. I nemam nikakav problem. Imam u široj porodici one koji nisu strejt već su gej. O tome sam govorio. Vičete Vučić p*deru, moram da vas razočaram. Vičete Vučiću šiptare, ne postoji osoba koju oni mrze više od mene. Sve druge vole. Zato je Kurti podržavao blokadere, kao i Plenković", ukazao je Vučić.

On kaže da blokaderi ne nude ništa osim mržnje i podela. Zatim je pušteno nekoliko izjava Jasmine Paunović.

"Kako smo mogli da dozvolimo da nam jedan prevarant poput Ceptera finansira ovakvog imbecila i da mu daje da ima emisiju? Mogli smo. Dobro je da zna da mi deca nisu deca, da mi je brat polubrat. Problem je šta moja majka preživljama, ona se sekira ali preživljava. Ovo nije napad na moju majku, ovo je napad na svaku majku u Srbiji, oca, brata, svakoga", kaže on.

"Sve to možete ostaviti po strani. Ja ću vam reći gde je tu koren. Negde 2014, 2015. godine, Milovan Brkić krenuo je da ucenjuje, to svi znaju u gradu. On je opskuran tip, lud i inteligentan, ali i lažov, može da izmisli šta hoćete. Nema stvari koju nije izmišljao, i svi su mu plaćali reket. Ja na to nisam pristao, i zato sam mu uvek bio meta", kaže on.

Vučić ističe da je jutros razgovarao sa Ljiljanom Smajlović o tome, i da su isti stav imali i pre 10 godina.

"Da se ne ulazi u blato, ne demantuje. Međutim onda takve gluposti i laži postaju istina. I onda se dogodilo da Marinika Tepić, koju sam ja doživljavao kao ozbiljnu političarku, ponavlja ono što piše Milovan Brkić. Onda sam shvatio da svi oni pričaju iste te gluposti, i sada vi ne možete protiv toga da se izborite. U eri društvenih mreža, ljudi počnu da pričaju svi o tome. Da li ste vi čuli da sam ja nekada rekao da Boris Tadić nije Srbin? Ja bih mnogo toga imao da kažem o njemu, da je loše vodio politiku, ali je on Srbin po rođenju, i ja nikada nisam naseo na trikove Milovana Brkića. A mi sada na njihovoj listi imamo od Milovana Brkića do Milovana Brkića. To je toliko malo znanja i marljivosti, razorili bi nam zemlju", rekao je predsednik.

Vučić ukazuje da im je na bloakderskoj listi najvažniji čovek Šoškić koji je srozao dinar za 50 odsto. O Jasmini Paunović, kako kaže, neće ništa loše reći osim da je smatra neodgovornom i neobrazovanom. Kaže da se ne plaši ničijih sudova, i da će se svaki Srbin ponositi njegovom odbranom, kada dođe blokaderska "pravda".

"Koga ćete iz porodice da mi gonite, kada niko nije moj. Otac mi nije otac, majka mi nije majka...", rekao je Vučić.

Zatim je prikazana još jedna izjava Jasmine Paunović.

"Ovo je najpre za specijalizovanu ustanovu, a to bi trebalo da vlada Srbijom. Svaka reč je za ustanove. I nemam komentar dalje", rekao je Vučić o izjavi bivše tužiteljke da građani arapskog porekla u Srbiji ne bi trebalo da glasaju.

Zatim je prikazana izjava Dejana Lučića koji je govorio o Izraelcima. Vučić kaže da bi za ovo trebalo pitati ljude iz "Laze Lazarevića".

"Ne znam šta bih vam rekao. Ne mogu da dođem da gvoorim o ozbiljnim pitanjima i onda pričam o ravnoj ploči i svemu ostalom", kaže on.

Zatim je prikazana izjava Lučića o tome kako je Vučić sin Albanca, kao i da će izazvati vanredno stanje i hapsiti građane, kao i Paunović koja je rekla da je i njihova strana spremna da učini isto.

"Oni su bili spremni za to 15. marta, i mnogi delovi državne strukture, ali su shvatili da bi cena bila previsoka i onda su odustali. Stalno govore, Vučić ne da izbore, Vučić će da izvede vodene topove koji se svaki dan koriste u Albaniji. Nikada ih nismo izvodili, pustili smo po pola sata da napadaju policiju pa bi policija sa minimumom sile intervenisala. Nisam ja ubio Ranka Panića. Mene su tada izubijali, toliko o tome", kaže Vučić i dodaje da je mnogo važnije to šta će država raditi u narednom periodu.

Zatim je puštena izjava Lučića koji je pozvao žene da "ubiju subašu u svom krevetu" ako bi glasao za naprednjake, te pozvao na "embargo na onu stvar".

Vučić ocenjuje da je sramota da ovako nešto postoji u javnom prostoru.

"Posebno je sramota da neko brak, porodicu, ženu, svodi na ovaj nivo. Šokiran sam nereagovanjem državnih organa na ovakve izjave. Ali dobro je da se vidi da su baš ovo ljudi koji bi trebalo da vode i menjaju Srbiju. Važno je da menjamo Srbiju i radimo još više, a ovo je takav nivo građanske nepristojnosti da ne znam šta bih rekao. najvećim delom sam siguran da su pametniji, obrazovaniji i moralniji ljudi u našem pravosuđu od ove žene. I dalje je deo tužilaštva spolja okupiran. Bjelogrlić koji ima desetine miliona evra kaže da neće preživeti ako se vlast ne promeni. Važni je da ljudi vide licemerje i sagledavaju odgovornost. Država nije igračka, to je mnogo više od kućnog saveta. Ako se na ovakav način odnosite prema porodicama, prema braku kao instituciji, prema ljudima koji drugačije misle, prema starijima, roditeljima, majkama i očevima, možete da mislite šta bi radili da dođu na vlast. A vrlo su blizu, gotovo su pobedili, posebno ako slušate predstavnike CRTE", kaže Vučić.

Predsednik kaže da će ako u oktobru budu parlamentarni, onda će predsednički izbori biti u decembru.

"Ako u novembru budu parlamentarni, predsednički će logično biti u januaru", kaže Vučić.

Zatim je prikazana izjava dekanke Maje Kovačević koja je podelila studente na "režimske" i "podobne".

"Ne znam šta bih rekao. Danas idem popodne u Banovo Polje gde ćemo se videti sa ljudima. Želim da zahvalim svim građanima Srbije na podršci ozbiljnosti i odgovornosti. Mi ćemo izborne rezultate da priznamo odmah, ali ćemo svoj plan i program štititi u potpunosti. Plan je da se Srbija razvija, da plate i penzije rastu, da čuvamo porodicu i svoju zemlju, i beskrajno hvala svim ljudima", rekao je predsednik.

On je zapitao zašto da idemo na izbore, ako blokaderi neće priznati ukoliko izgube.

"Ipak ćemo ići na izbore, mi smo ozbiljna država. Mi ćemo imati listu mnogo mlađih ljudi nego što je njihova lista. Ja ću biti među starijima na toj listi, na koje god mesto da me stave. 250, 72, prvo, treće, svejedno mi je. I ljudi mogu da vide sada. Samo mi recite, šta će Srbija da dobije ako izaberu Kokanovića? Ja sam možda preterao kada sam rekao da je makro, on bi to želeo da bude", kaže Vučić.

"Sada smo tačno 10.000 prijava u 'Ko si bre ti', odgovorili smo na 3.000 prijava, odgovorićemo an sve. nastavićemo da se borimo za Srbiju jer Srbija je ispred, iznad i iza svakoga od nas", rekao je Vučić na kraju gostovanja.

Prethodno, predsednik Vučić izjavio je juče da će za dva, tri ili četiri meseca biti održani izbori u Srbiji i da će to biti, kako je rekao, odlučujući i odsudni izbori za budućnost Srbije.

"Zato vas molim da svu svoju energiju, svu svoju snagu usmerite, ne na mržnju, već na ono pozitivno što radimo. Na ono što treba da napravimo u Srbiji, da se ujedinimo i da pobeđujemo", rekao je Vučić na skupu građana u selu Drežnik kod Užica.

Istakao je da će sledeće godine Srbija biti prva po stopi rasta u Evropi.

"Idemo da ih pobedimo i da im pokažemo da Srbiju niko ne može da sruši", poručio je Vučić. On je zahvalio građanima na podršci. "Živela naša ujedinjena Srbija. Beskrajno vam hvala na svemu. Sve najbolje želim i vama i vašim porodicama", rekao je Vučić na kraju skupa.

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