Američki Pentagon ažurirao je svoju bazu podataka o žrtvama u ratu sa Iranom, tako što je objavio podatke o još više od 140 ranjenika i vraćeni su podaci o četiri vojnika koji su poginuli u iranskim napadima prošlog vikenda, koji su prethodno bili sklonjeni sa zvanične internet stranice.

Sistem za analizu žrtava u odbrani (DCAS) takođe je uveo novu kategoriju praćenja žrtava, "Prekomonske operacije" za poginule i ranjene "počev od 7. jula", prenosi CNN.

Kada se novi podaci Pentagona kombinuju sa ažuriranim ukupnim brojkama za operaciju "Epski bes", u ratu sa Iranom poginulo je 18 vojnika a još 624 je ranjeno otkako su Sjedinjene Američke Države pokrenule rat protiv Irana 28. februara.

Broj ranjenih je značajno povećan u odnosu na prethodni broj od 482 koji je bio objavljen prošle nedelje.

Pentagon je prošle nedelje privukao pažnju medija kada se broj poginulih i ranjenih smanjio u sistemu DCAS, nakon čega je 12 demokratskih senatora u Odboru za oružane snage Senata pismeno zatražilo odgovor od ministra odbrane Pita Hegseta, na pitanje šta je uzrokovalo promene.

Vršilac dužnosti portparola Ministarstva odbrane, Džoel Valdez izjavio je ranije da je do smanjenja broja žrtava došlo zbog "privremenih prekida podataka na veb-sajtu (DCAS)".