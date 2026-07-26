Selo Gornjane kod Bora potresla je stravična porodična tragedija u kojoj su ugašena dva života. Maja P. (31) ubijena je u porodičnoj kući, dok je njen nevenčani suprug Vladimir S. (29) pronađen mrtav na istom imanju. Pre nego što je stradala, Maja je uspela da pozove rođaka i zatraži pomoć, ali je pomoć stigla prekasno.

Drama se dogodila danas u porodičnoj kući u selu Gornjane kod Bora, a policija je na lice mesta izašla nakon poziva članova porodice.

Kada su pripadnici policije stigli, zatekli su jeziv prizor. U dvorištu i kući bilo je tragova krvi, a telo Maje P. pronađeno je u predsoblju.

Tokom pretrage domaćinstva, policija je pronašla i telo Vladimira S. Prema prvim nezvaničnim informacijama, on je pronađen obešen na tavanu pomoćnog objekta.

Poslednji pokušaj da se spase

Prema informacijama iz istrage, Maja P. je u jednom trenutku, dok je trajao napad, uspela da pozove muža svoje sestre i kaže mu da je Vladimir S. tuče.

Rođak je odmah reagovao i obavestio policiju, ali je patrola po dolasku na imanje mogla samo da konstatuje stravične posledice.

Kako se saznaje, policija je u kući zatekla i članove porodice, a sada se utvrđuje šta se tačno događalo u trenucima koji su prethodili tragediji.

Kamera bi mogla da otkrije istinu

Za sada nije poznato šta je bio razlog sukoba koji je prerastao u tragediju.

Prema prvim informacijama, ranije nije bilo prijava za nasilje u porodici između Maje P. i Vladimira S.

Kuća je bila pod video-nadzorom, pa će snimci, ukoliko budu dostupni, biti važan deo istrage koja treba da rasvetli sve okolnosti ovog slučaja.

Policija i nadležno tužilaštvo nastavljaju rad na prikupljanju dokaza kako bi se utvrdio tačan tok događaja koji je šokirao meštane Gornjana i okolinu Bora.

Alo/ Telegraf