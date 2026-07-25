On je u obraćanju na skupu građana u selu Drežnik kod Užica istakao da je služio svom narodu tako što, kako je rekao, mnogo noći nije spavao brinući brige srpskog naroda.

"I znao sam da odgovorim svakom u svetu, ko bi napadao Srbiju", rekao je Vučić

Predsednik Vučić oglasio se nakon veličanstvenog dočeka i razgovora sa narodom u Drežniku.

"Hvala vam na veličanstvenom dočeku i velikoj podršci koju ste nam pružali u prethodnim godinama.

Svu svoju snagu i energiju usmerimo na ono pozitivno što radimo, na ono što treba da napravimo u Srbiji. Ukupno ćemo u projekte u užičkom kraju da uložimo oko milijardu evra.

Da se ujedinimo i da pobeđujemo! Da pokažemo da Srbiju niko ne može da sruši!

Živeo Drežnik! Živelo Užice! Živela naša ujedinjena Srbija!", napisao je Vučić.