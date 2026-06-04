Danas će biti sahranjena Sejda Bešlić, supruga pokojnog Halida Bešlića, koja je preminula 1. juna nakon duge i teške bolesti.

Njen tragičan odlazak usledio je samo sedam meseci nakon Halidove smrti.

Na porodičnoj benzinskoj pumpi, koja se nalazi u blizini Sarajeva, vlada potpuna tišina. Radnici su nemi od bola i van sebe zbog tuge, a na vratima objekta zalepljena je Sejdina umrlica.

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Odmah iza pumpe smešten je i napušten hotel, u kojem boravi kućni prijatelj porodice Bešlić.

Sin Dino slomljen od bola

Najdublju tugu izrazio je njihov sin, Dino Bešlić, koji je nakon gubitka oba roditelja ostao sam.

On se oglasio emotivnom porukom u kasnim satima, objavivši crno-belu fotografiju oca i majke nastalu u bolnici, uz potresne reči: „Moja majko, ostadoh ti ja sam. Volim vas puno”.

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