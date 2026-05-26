U porodici Dragane Mirković već mesecima vlada velika radost zbog dolaska prvog unučeta, ali istovremeno u javnost isplivavaju informacije o narušenim porodičnim odnosima koji su, kako se navodi, bacili senku na srećne trenutke.

Prema tvrdnjama izvora bliskog porodici, odnos između biznismena Tonija Bijelića i njegovog sina Marka Bijelića već duže vreme je u ozbiljnoj krizi, a navodno je došlo i do potpunog prekida komunikacije.

Kako se navodi, jedan od trenutaka koji je dodatno produbio njihov razdor bio je kada Toni nije prisustvovao sinovljevom venčanju, niti mu je tada javno čestitao.

- Toni zbog narušenih odnosa nije bio na naslednikovom venčanju, a nije mu ni čestitao. Tužno je to, oni više ne komuniciraju. Rođenje male Ksenije samo je dodatno produbilo jaz između njih dvojice - otkrio je nedavno dobro obavešten izvor.

Isti izvor tvrdi da se otac i sin dugo nisu ni čuli, uprkos tome što je mala Ksenija prva unuka u porodici i predstavlja veliku radost za sve.

Iako bi dolazak prinove u mnogim porodicama mogao da doprinese pomirenju i zbližavanju, u porodici Bijelić, prema navodima, situacija je ostala nepromenjena, a odnosi su postali još hladniji.

Da je Marko odlučio da prekine komunikaciju sa ocem, mnogi su zaključili i nakon što ga je otpratio sa društvene mreže Instagram, neposredno pre nego što je i sam odlučio da se povuče sa te platforme.

Taj potez dodatno je podgrejao spekulacije o njihovom definitivnom udaljavanju.

Ipak, uprkos porodičnim nesuglasicama, fokus u pevačicinom domu trenutno je na najmlađem članu porodice, unuci, koja je pevačici donela veliku sreću.

Dragana ne krije koliko uživa u ulozi bake, a nedavno je emotivno govorila o odnosu sa unukom.

-Otopim se kad pomislim na nju. Najiskrenije, ona je takav jedan slatkiš. Sasvim je normalno da je svakome ćerka ili unuka najbolja i najdraža, pa tako i meni - bila je iskrena.

Potom je otkrila da ona već prepoznaje njen glas i raduje se kada je vidi.

- Stvarno je medena, počela je da pruža rukice prema meni kad me vidi, da se smeje i jedva čeka da je uzmem. Fantastična je, zaista - ispričala je sa osmehom.

Dodala je i da njena unuka posebno uživa kada joj peva, kao i da se tada brzo smiri.

-Obožava da joj pevam. Pošto joj rastu zubići, kada je nervozna i boli je, počnem da pevam i odmah se umiri. Toliko voli muziku da namešta usne kao da želi da peva sa mnom, što mi je fascinantno. Tek je napunila sedam meseci. Pevam joj: "Kseni, Kseni, da li znaš kol’ko tebe volim ja", malo sam promenila reči pesme, a uspavljivala sam je i uz starogradske pesme - istakla je nedavno za Extra FM.

