Dugogodišnja karijera i luksuzan život u dvorcu, samo su neke od stavki kojima se jedna od naših pevačica Dragana Mirković može pohvaliti.

Međutim, ipak je doživela da se suoči sa ozbiljnim zdravstvenim problemom.

Pre nekoliko godina pevačica je otkrila da joj je štitna žlezda do te mere oštećena da će celog života morati da pije lekove.

- Problem sa štitnom žlezdom nastao je zato što sam mnogo toga prećutala. Stvarno zna da bude bolno kad vam knedla stoji u grlu i kad hoćete da nešto izgovorite, a ne date sebi da kažete ili odgovorite - otkrila je Dragana.

Zbog bolesti promenila način života

Kako bi držala bolest pod kontrolom, prinuđena je da bude pod određenom medicinskom terapijom, međutim trudi se i da na prirodan način pomogne sebi koliko god može, promenila je način ishrane, a uzima i određene suplemente.

- U pitanju su prirodni detoks, suplementi koji vrše detoksikaciju organizma i koji pomažu i poboljšavaju rad štitne žlezde - ispričao je jednom prilikom izvor za naš portal i dodao:

- Uz te suplemente Dragana mora da menja i način ishrane, ali to njoj nije teško jer je inače na režimu, budući da pazi na kilažu i svesna je da je zdrava ishrana najbolji lek protiv starenja. U svakom slučaju, Dragana se i sada oseća dobro, ali kako pazi na zdravlje, želi da učini sve što je moguće da joj bude još bolje i da problem sa štitnom žlezdom svede na minimum - rekao je izvor.

BONUS VIDEO: