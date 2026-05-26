Ulazak Crne Gore u Evropsku uniju mogao bi da donese ozbiljan udar na male proizvođače rakije, jer novi nacrt zakona predviđa strogu registraciju svih kazana, ograničenja proizvodnje i visoke akcize za svakoga ko pređe dozvoljenu količinu.

Prema predlogu novog zakona o akcizama, svaki građanin koji peče rakiju — čak i samo za svoje potrebe — moraće da prijavi kazan Upravi carina i upiše se u registar akciznih obveznika.

Dozvoljena količina bez plaćanja akcize biće maksimalno 50 litara godišnje po domaćinstvu.

Sve preko toga država će tretirati kao proizvodnju za tržište.

A onda stižu ozbiljni troškovi.

Za proizvodnju preko 50 litara godišnje proizvođači će morati da se registruju kao destilerije i da plaćaju akcizu koja bi, prema sadašnjim obračunima, iznosila oko 6,25 evra po litru rakije jačine 50 stepeni.

Drugim rečima — ko ispeče 100 litara rakije, mogao bi državi da duguje stotine evra samo za akcize.

Ali tu nije kraj.

Novi zakon predviđa i drastične kazne za one koji ne prijave kazan, proizvode više od dozvoljene količine ili prodaju rakiju „na crno“.

U tim slučajevima Uprava carina moći će da:

– oduzme kompletnu količinu rakije

– obračuna akcizu na sve proizvedene litre

– naplati kamate

– zapečati ili trajno oduzme kazan i opremu

Posebno je izazvalo buru to što će i oni koji peku rakiju samo za sebe morati da se registruju kod države.

Prema nacrtu zakona, svaki mali proizvođač moraće osam dana pre pečenja da prijavi proizvodnju, zapreminu kazana i mesto gde peče rakiju.

Ako tokom kontrole bude utvrđeno da je proizvedeno više od dozvoljenih 50 litara, a to nije prijavljeno carini, cela proizvodnja smatraće se ilegalnom.

Država tada može da oduzme rakiju i opremu.

Do sada je zakon bio znatno blaži i uglavnom se odnosio na prodaju alkohola bez prijave akcize, ali ozbiljne kontrole gotovo da nisu postojale.

Sada se uvodi mnogo stroži sistem nadzora, po pravilima Evropske unije.

Mnogi građani već upozoravaju da bi novi propisi mogli ozbiljno da pogode tradicionalno pečenje rakije po selima i domaćinstvima, gde se ova praksa prenosi generacijama.

Posebno je sporno to što će i ljudi koji ne prodaju rakiju, već je koriste samo za porodicu i goste, morati da budu evidentirani u državnom registru.

Nacrt zakona trenutno je na javnoj raspravi, a primenjivao bi se nakon ulaska Crne Gore u Evropsku uniju.