Nakon 24 godine ljubavi i dvoje dece, Dragana Mirković i Toni Bijelić odlučili su da stave tačku na brak 2024. godine. Muzička zvezda tada je izdala saopštenje u kojem navodi da njihova zajednica već neko vreme ne funkcioniše, ali da detalje neće iznositi u javnost.

Ipak jedan potez Tonija Bijelića posle toliko vremena prilično je iznenadio javnost. Do skoro bivši suprug naše pevačice držao je sve porodične slike na društvenoj mreži Instagram, dok je sada čini se promenio ploču, te je sa Draganom izbrisao sve do jedne!

Sa druge strane, muzička zvezda se nije bavila time, te je tako ostavila većinu fotografija iz porodičnog albuma na kojima pozira sa tadašnjim mužem.

Podsećanja radi, Ana Nikolić proglašena je glavnim krivcem za razvod braka pevačice Dragane Mirković i biznismena Tonija Bijelića kojem je, navodno, "nabacivala" svoje drugarice.

- To nije tačno, a bila sam neki glavni navodni krivac. Apsolutno Toni nema nikakvu partnerku niti su se zato razveli. Prosto ljudi su se razišli. To nema veze sa mnom, a ponajmanje sa trećom osobom. Draganu volim, kao i Tonija i ne mogu da zauzimam stranu. Žao mi je što je ikad pomislila nešto tako - započela je priču Ana ističući da je Dragana na kraju shvatila da u tim navodima nema istine.

- Ako mogu da ti rasturim brak sa mojim drugaricama, onda je tvoj brak za rasturanje. Ali, ako je taj brak na čvrstim temeljima građen, ne može drugarica da rasturi brak da se ne lažemo. Znam da je Dragana to u nekom trenutku čak pomislila, ali tada još nisam javno objavila da sam sa Raletom. Otišla sam u Opatiju zbog Tonija, došli smo da izjavimo saučešće i iste noći se vratila kući - rekla je Ana u emisiji "Pretres" .

BONUS VIDEO: