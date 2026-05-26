Voditeljka Vesna Dedić na Radio Televiziji Srbije radila je punih 30 godina gde je vodila kultnu emisiju "Balkanskom ulicom" koju generacije nisu propuštale, a veoma je gledana i sada.

Mnogi su verovali da je Vesna na RTS- u bila tretirana na pravi način, s obzirom na iskustvo i godine provedene na Javnom servisu, ona je sada otkrila drugu stranu.

Dedićeva je u razgovoru za jedan podkast ispričala sve o tome kako je izgledao poslednji razgovor s Draganom Bujoševićem, generalnim direktorom RTS-a, koji je Vesni Dedić ne trepnuvši, potpisao otkaz i ispratio je prilično neprijatno, odnosno, onako kako voditeljka nije mogla ni da sanja:

- Imala ssm 21 godinu kada sam ušla u Takovsku 10, bez igde ikoga, ono, sa svojim znanjem, fakultetom i počela od nule. A onda, kada sam tražila sporazumni raskid ugovora, ušla sam u kancelariju direktora Bujoševićča, odmah je potpisao i rekao mi:"Ma šta te boli, našla si bolje". Ja sam rekla: "Ne, ne shvataš. Nije tu da li sam ja našla bolje". To sebi nisam još oprostila, počelo je da mi se trese grlo i meni se mnogo plakalo. Rekla sam:"Znaš Bujke, ja sam imala 21 kad sam došla ovde, a sada imam 53 i prosto mislim da je sve ovo trebalo drugačije i da sam ja ovoj kući više dala nego što je iko od vas koji definitivno, ne samo da unižavate RTS, nego i otimate. I davali ste mi poslednjih 10 godina novinarsku platu". Meni nisu priznali status autora iako radim autorsku emisiju. Otišla sam s platom 53.400 dinara i on (Dragan Bujošević) je na to rekao: "Ma boli te...". I ja sam tako stvarno otišla sa RTS-a i plakala sam kao kiša - kazala je Vesna Dedić u podkastu "Balkanrules".

Inače, Vesna je u svojoj emisiji "Balkanskom ulicom" ugostila neverovatan broj istaknutih ličnosti sa domaće javne scene.

