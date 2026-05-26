Voditeljka Jovana Jeremić našla se na meti pokušaja ucene, nakon što su prevaranti pokušali da iskoriste lažne, veštačkom inteligencijom obrađene fotografije na kojima je navodno prikazana potpuno obnažena.

Prema navodima njenog saradnika, incident se dogodio dok su boravili u Vrnjačkoj Banji, kada je Jovana na Instagramu dobila poruku koja nestaje, a u kojoj su joj poslali montirane fotografije.

Objasnio je da su fotografije nastale tako što su iskorišćene fotografije iz Crne Gore, na kojima ona sedi u kupaćem kostimu, a potom su digitalno obrađene pomoću veštačke inteligencije, uz pokušaj da se stvori utisak da je potpuno naga.

- Kada smo bili u Vrnjačkoj Banji, sedeli smo pored bazena i razgovarali, kada je Jovana dobila poruku na Instagramu koja nestaje. Reč je o fotografiji sa mora, na kojoj su uz pomoć veštačke inteligencije "skinuli" kupaći kostim. Jedino što je ostalo kao trag bila su tri prsta kojima je držala kupaći, jer to nisu uspeli da uklone - ispričao je njen prijatelj, navodeći da su ucenjivači tražili 20.000 evra.

Hitno se oglasila voditeljka

Jeremićeva je potvrdila njegove navode i opisala koliko je bila šokirana načinom na koji su slike urađene.

- Imam fotografiju iz Crne Gore na kojoj sedim na stepenicama u kupaćem kostimu, a oni su sve obradili tako da izgleda kao da sam potpuno naga. Dodali su mi i obline, izgledalo je izuzetno realistično. Najšokantnije je koliko su precizno napravili detalje, čak i intimne delove tela, toliko da deluje gotovo stvarno. Da nije bilo ta tri prsta kojima sam držala kupaći, ne znam kako bih dokazala da je fotografija lažna - izjavila je voditeljka za Informer, dodajući da je bila zapanjena mogućnostima savremene tehnologije.