Žrtve su "smrskane olupinama nakon što se deo mosta iznenada srušio", rekli su zvaničnici Južne Koreje.

Televizijski snimci prikazali su spasilačke ekipe kako sprovode potragu i spasavanje dok je dugačak deo konstrukcije ležao urušen na ulici ispod, u blizini železničkog prelaza u centru Seula.

Radnici su tokom noći primetili znake nestabilnosti konstrukcije i rano u utorak obustavili rušenje kako bi bila izvršena bezbednosna inspekcija, rekao je jedan gradski zvaničnik Seula.

Deo konstrukcije se srušio u utorak popodne dok su bezbednosni inspektori bili unutar noseće konstrukcije, dodao je zvaničnik.

Sve poginule i povređene osobe bili su visoki gradski službenici javnih radova i jedan stručnjak iz privatnog sektora koji su učestvovali u inspekciji, rekao je vatrogasni zvaničnik.

Nadvožnjak, izgrađen 1966. godine, rušen je zbog bezbednosnih nedostataka na dotrajaloj konstrukciji, saopštile su gradske vlasti, preneo je Rojters.

Nadvožnjak je trebalo da bude potpuno uklonjen početkom sledećeg meseca.

Korejska železnička korporacija saopštila je da je železnički saobraćaj između stanice u Seulu i stanice Sinčon obustavljen zbog incidenta.

