U beogradskom naselju Dorćol, na uglu ulica Cara Dušana i Knićaninove, danas oko 9.30 časova je došlo do teške saobraćajne nezgode kada je tramvaj iskočio iz šina i zakucao se u obližnji lokal u prizemlju zgrade.

Reč je o tramvaju koji je putnike prevozio od Vukovog spomenika ka Kalemegdanu.

Na mesto nesreće upućena su četiri vozila Hitne pomoći.

Prema nezvaničnim saznanjima Alo.rs nekoliko osoba se žali na povrede. Stepen njihovih povreda i tačan broj povređenih za sada nisu zvanično potvrđeni.

Tramvajski saobraćaj u ovom delu grada je trenutno u potpunom prekidu. Policija vrši uviđaj kako bi se utvrdile sve okolnosti i tačan uzrok ovog incidenta.