Cela estrada okupila se u martu mesecu na proslavi godišnjice braka Dragana Brajovića Braje i njegove supruge Gordane, a među njima našao se i Zoran Bašanović sa suprugom koja je ukrala sve poglede.

On je došao raspoložen i nasmejan sa svojom lepšom polovinom, sa kojom je ljubazno ispozirao ispred restorana.

Zoran je, podsetimo, široj javnosti ostao poznat kao prvi muž Dragane Mirković, ali i estradni menadžer u političar.



Folk zvezda o njemu nije govorila u javnosti, a nakon što su na ljubavnu priču stavili tačku ona je otišla iz Srbije i udala se za Tonija Bijelića.

- Mnogo vremena smo tada boravili van zemlje, a kada nismo radili, išli smo što dalje, jer smo jedino tamo imali mir. Postoje turistička venčanja na dalekim destinacijama i ostrvima gde ljudi sklapaju brak iz zezanja. Tako smo se Dragana i ja venčali u jednoj kapeli u Las Vegasu, kao i mnogi poznati parovi, ali to venčanje nije nigde zavedeno i ne važi. Ako je to bilo to neko tajno venčanje o kojem se pričalo, sad više nije - rekao je Bašanović jednom prilikom, prenose godinama domaći mediji.

