Predsednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je tokom obilaska Muzeja Komunističke partije Kine da je od Si Đinpinga na poklon dobio grumen sa Meseca.

"Redak poklon. Tako da sam i ja sada bio na mesecu," rekao je Vučić tokom obilaska.

Vučić od Sija dobio grumen sa Meseca