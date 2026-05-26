Italijanski vojnici iz Regionalne komande Zapad (RC-W), u sastavu misije KFOR predvođene NATO-om, redovno sprovode motorizovane i pešačke patrole širom područja odgovornosti RC-W u bliskoj koordinaciji sa multinacionalnim kontingentima.

Ove aktivnosti omogućavaju KFOR-u da održava vidljivo i kontinuirano prisustvo širom regiona, što njihovim jedinicama omogućava da pažljivo prate bezbednosnu situaciju na terenu.

Takve aktivnosti odražavaju trajnu posvećenost KFOR-a očuvanju bezbednog i sigurnog okruženja, kao i slobode kretanja za sve ljude koji žive na Kosovu.

KFOR nastavlja da sprovodi svoj mandat, zasnovan na Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija iz 1999. godine, kako bi doprineo bezbednom i sigurnom okruženju i slobodi kretanja za sve ljude na Kosovu, u svakom trenutku i nepristrasno. KFOR blisko sarađuje sa Kosovskom policijom i Misijom Evropske unije za vladavinu prava na Kosovu (EULEX), u skladu sa njihovim ulogama bezbednosnih odgovornih struktura.