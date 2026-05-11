Pevačicu Draganu Mirković sin Marko i ćerka Manuela juče su iznenadili povodom međunarodnog praznika - Dana majki.



Često ističe koliko je zadovoljna svojom decom, koja su joj bila i velika podrška tokom razvoda od Tonija Bijelića.

Svoju ljubav i pažnju prema majci Marko i Manuela potvrdili su i juče kada su Draganu Mirković obradovali za Dan majki.

Njih dvoje su za ovu priliku dvorac Ebenfurt dekorisali u roze tonovima, a Draganu su na stolu sačekali pokloni, cveće i torta u obliku srca na kojoj je pisalo "Mama, volim te".

Pevačica je objavila i fotografiju sa ćerkom kad je bila devojčica uz poruku: "Hvala ti sunce moje".

Nakon iznenađenja kod kuće, Marko i Manuela su majku izveli na piće, a ona nije skidala osmeh sa lica. Ponosna na svoje naslednike Dragana je fotografije objavila na Instagramu i zahvalila se sinu i ćerki.

- Kad mene moji najdraži izvedu za Dan majki - napisala je Dragana puna ponosa.

Podsetimo, pevačica je nedavno prvi put govorila o svojoj unuci Kseniji, ne krijući emocije prema ćerkici svog sina Marka.

BONUS VIDEO: