Ajran je osvežavajući turski napitak koji se pravi od samo tri sastojka: jogurta, soli i vode.

Čaša ledeno hladnog ajrana savršen je način da se rashladite tokom vrelog dana, ali i lagan doručak, užina ili dodatak uz tešku i začinjenu hranu.

Osvežava i oporavlja organizam

Ajran je slankast, lagan i prijatno penast napitak od jogurta koji posebno prija tokom sparnih letnjih dana. Ne osvežava samo zato što gasi žeđ, već i zato što organizmu vraća so izgubljenu znojenjem — gotovo kao turska verzija sportskih napitaka. Mnogi kažu da bi pre izabrali ovaj kiselkasti, slani i kremasti napitak nego zaslađene energetske napitke.

Tradicionalno se služi uz jaka mesna jela poput ćufti ili döner kebaba. Često se pije uz gözleme, lahmaćun ili pide, različite vrste peciva.

Ajran ima slan i kiselkast ukus sličan mlaćenici ili kefiru. Slične verzije ovog napitka postoje širom Mediterana i Bliskog istoka — od persijskog dogha do severnoafričkog labana. Često ga porede sa indijskim lasijem, ali za razliku od popularnog slatkog mango lssija, turski ayran je lagan, penast, osvežavajuć i slan.

U Turskoj se prodaje u malim belim flašicama koje podsećaju na mleko, pa turisti ponekad greškom sipaju ajran u jutarnju kafu.

Pravi se od nekoliko sastojaka

Za ovaj jednostavan napitak potrebno je svega nekoliko sastojaka ; običan punomasni jogurt, hladna voda, so, nana ili menta po želji

Treba imati na umu da se ajran pravi od turskog jogurta koji je obično malo tečniji i lakši od ultra gustog grčkog jogurta. Neki vole ajran sa dodatkom mente jer je još osvežavajući, dok drugi preferiraju klasičnu verziju bez dodataka, piše themediteraneandish.com