Pariz je tokom noći potresao zločin koji je šokirao čitavu Francusku, nakon što je šesnaestogodišnji tinejdžer krvavih ruku ušao u policijsku stanicu i policajcima mirno rekao da je ubio majku i mlađeg brata.

Drama se dogodila nešto pre tri sata ujutru u 19. arondismanu francuske prestonice, kada se tinejdžer pojavio u stanici sa krvavim tragovima po rukama i odeći.

Prema navodima Tužilaštva u Parizu, policajcima je rekao:

– Ubio sam majku i svog 14-godišnjeg brata.

Policija je odmah krenula ka adresi koju je naveo, u ulici Krime, gde ih je sačekao prizor iz horor filma.

U jednoj od soba pronađeno je telo četrnaestogodišnjeg dečaka koje je ležalo na krevetu sa višestrukim ubodnim ranama na vratu.

Lekari hitne pomoći mogli su samo da konstatuju smrt.

U drugoj prostoriji policajci su pronašli majku dečaka, 54-godišnju ženu, teško povređenu i bez svesti.

Prema prvim informacijama, imala je teške povrede glave i otvoreni prelom lobanje, dok se lekari bore za njen život.

Njeno stanje je i dalje kritično.

Istražitelji su u kupatilu pronašli nož i čekić za koje se sumnja da su korišćeni tokom brutalnog napada.

Francuski mediji prenose da istražitelji trenutno pokušavaju da utvrde šta se tačno dogodilo u stanu i šta je prethodilo krvavom napadu.

Tužilaštvo u Parizu odmah je otvorilo istragu zbog ubistva maloletnika mlađeg od 15 godina i pokušaja ubistva roditelja.

Slučaj je poveren brigadi za zaštitu maloletnika.

Šesnaestogodišnjak je uhapšen i nalazi se u policijskom pritvoru, dok istražitelji proveravaju mogućnost da je imao ozbiljne psihičke probleme.

Prema dostupnim informacijama, tinejdžer je imao zvanično priznato pravo na pomoć zbog invaliditeta, zbog čega će poseban fokus istrage biti usmeren na njegovo mentalno stanje.

Francusku javnost dodatno je uznemirila činjenica da je osumnjičeni sam došao u policiju i hladnokrvno prijavio zločin.

Slučaj je izazvao šok i nevericu širom zemlje, dok se očekuju novi detalji istrage.