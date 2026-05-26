Pevač i nekadašnji član grupe "In Vivo", Neven Živančević, pre nekoliko godina susreo sa sa velikom tragedijom.

Njegova devojka poginula je u nesreći, nakon čega se Neven povukao sa javne scene.

Nju je 3. novembra 2012. godine, na uglu Francuske i Ulice cara Dušana, u Beogradu, automobilom usmrtio košarkaš Kimani Frend sa Jamajke.

-Onog jutra kad mi je otac s očima punih suza rekao da si sinoć poginula, tog trenutka je sve u meni stalo... Tog jutra sam i ja poginuo... Princezo mog života, tebe nema... Sve sam mogao da pomislim, i da ćeš možda jednog dana otići, da ćemo se posvađati oko gluposti, sve... ali, da će te neko ubiti i da ću ostati bez tebe preko noći, to nisam mogao. Pre tri dana sam ti rekao ono što sam i mnogo puta, a to je da želim da ostarim s tobom. Ušao sam u naš stan, ljubavi, dozivao sam te, vrištao sam, plakao... Bacio sam se na krevet mirišući tvoje stvari. I šta sad? Retki znaju koliko smo se voleli, a još ređi će to nekad i doživeti, jer znam da je ovo bila najveća ljubav ovog veka! Polovina moga tela je tvoja, polovina moga srca je tvoje, živimo i dalje zajedno, nema kraja. Ljubim te, snu moj - napisao je tada Neven na društvenim mrežama.



Tog dana kada se desila nesreća, Neven je bio na turneji u Beču.

Posle tragedije Neven se retko pojavljivao u javnosti. Međutim, nakon izvesnog vremena dana, kada je smogao snage, grupa "In Vivo" objavila je pesmu "Život unazad", koju je Neven napisao i u potpunosti posvetio Neveni.



- A ja živeo bih sad, ovaj život unazad, više te ljubio, bolje te čuvao. A ja živeo bih sad, ovo malo godina, sa tobom unazad, zauvek unazad. - deo je pesme posvećene tragično preminuloj Neveni.

